LEBOEUF, Fabien

BÉLANGER, LucieÀ Laval, sont décédés paisiblement Fabien Leboeuf (2 novembre 2022, 80 ans) et Lucie Bélanger (16 décembre 2022, 79 ans), entourés de leur famille.Ils laissent dans le deuil leurs 3 fils, Éric (Sophie), Martin (Toni) et Alain (Martine), leurs petits-enfants Jamilla, Benjamin, Luca, Florence, Delphine et Élizabeth, ainsi que leurs neveux, nièces, parents et amis(es).La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 12 février 2023, dès 13h, suivi d'un hommage en la chapelle du complexe à 15h.