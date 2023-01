Des hausses de taxes qui surpassent l’inflation

Des données compilées par l’équipe du Bureau d’enquête auprès de plusieurs centaines de municipalités démontrent que plusieurs villes et villages du Québec n’hésitent pas à imposer des hausses de taxes supérieures à l’inflation. Le Journal a été à la rencontre de citoyens et maires de ces villes qui expriment leur point de vue.

Ne comptez pas trop sur votre municipalité pour alléger votre fardeau fiscal en ces temps de forte pression inflationniste. Même que dans plusieurs villes, des élus n’hésitent pas à imposer des hausses de taxes supérieures à l’inflation.

C’est ce que nous révèlent les données compilées par Le Journal, auprès des quelque 1100 municipalités de la province.

Le portrait est sans équivoque : si une majorité parvient à déjouer les forces du marché, d’autres au contraire imposent à leurs concitoyens des hausses de taxes bien supérieures à l’inflation.

LES TAXES AVANT L’ÉPICERIE ?

« Ça n’a pas d’allure [...]. Avec tout ce qui s’est passé avec l’économie, on a de la misère. Ils auraient pu être plus conciliants », déplore Natalie Bouchard, de La Prairie, qui vient de voir son compte exploser de presque 10 %. C’est de l’argent qui ne pourra pas aller dans la nourriture. »

Avec une majoration de 9,98 % pour les propriétaires de résidences unifamiliales de valeur moyenne, La Prairie ne figure pas parmi les pires exemples.

Néanmoins, la hausse imposée excède tout de même de près de 50 % les 6,7 % d’inflation record qu’a connus la province en 2022.

JUSQU’À 30 % DE HAUSSE

On trouve de tels cas dans toutes les régions. Et avec des hausses de comptes moyennes dépassant parfois les 10 %, 15 % et même 20 % par rapport à l’an dernier.

C’est le cas par exemple de Mirabel. Le compte de taxes résidentielles moyen y augmentera cette année de 11,46 %.

Sur la Rive-Sud de Montréal, les résidents d’Otterburn Park subiront une augmentation du même ordre, soit 11,50 %, une hausse de 71,6 % supérieure à l’inflation.

Mais il y a pire. En Estrie par exemple, Stanstead impose une hausse de taxes de 15,80 %, et à Potton, on connaît un bond de 27,82 %.

La plus forte hausse se trouve cette année dans le Bas-Saint-Laurent, à Saint-Pierre-deLamy, avec 29,2 % d’augmentation, soit près de quatre fois le niveau d’inflation de 2022.

Faudrait-il que Québec intervienne pour empêcher les villes d’augmenter l’impôt foncier des citoyens au-delà de l’inflation ?

Questionnée, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, se montre prudente dans l’attente des conclusions d’un comité d’examen sur la fiscalité municipale.

« C’EST VRAIMENT TROP »

Elle s’interroge toutefois sur une tendance de certaines villes à imposer de fortes augmentations de taxes après les avoir longtemps gelées.

« Honnêtement, des hausses de 24 %, comme ministre et même comme citoyenne, je trouve que c’est vraiment trop, dit-elle. Est-ce qu’il y a plus de services [...] qui exigent de telles hausses ? »

« Les citoyens peuvent poser des questions, poursuit-elle. Ils sont les mieux placés [pour le faire]. Parce que les élus sont imputables et doivent donner des réponses aux citoyens. »