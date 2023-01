Publications grossophobes: des incitations à maigrir agressives

Si vous trouvez que les incitations à maigrir diffusées sur les réseaux sociaux sont plus agressives depuis le début de l’année et que les applications de perte de poids se multiplient, vous n’avez pas tort, selon des experts.

« Je trouve que c’est particulièrement violent cette année, mais je pense qu’il y a plusieurs facteurs », explique la cheffe culinaire Loounie à propos de la culture toxique des diètes.

Dans une vidéo récente qui a été vue plus de 100 000 fois sur Instagram, elle dénonce la violence des commentaires et des publications grossophobes entourant la culture des diètes ; particulièrement difficiles à encaisser pour les personnes de taille forte, qui sont la proie de nombreux préjugés.

En ce début d’année 2023, tous les ingrédients sont en place pour mettre de la pression afin de maigrir : temps des résolutions, sortie de pandémie pendant laquelle les salles de gym ont longuement été fermées, publicités pour de nouvelles applications de régime propulsées par la panoplie de réseaux sociaux.

Photo tirée de Facebook

« Il y a une tempête parfaite, ce qui fait en sorte que la population devient particulièrement vulnérable, explique Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, nutritionniste et chargée du projet sur l’industrie de la minceur à la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Notre récent sondage démontre que 6 à 10 Québécois sur 10 rapportent avoir fait des efforts pour perdre ou maintenir du poids. »

Nouveaux régimes et médicaments

La folie des nouveaux régimes alimentaires et des médicaments injectables amaigrissants, comme l’Ozempic, prend aussi d’assaut le Québec sur les réseaux sociaux, après avoir connu une popularité inquiétante aux États-Unis.

« Il y a beaucoup d’influenceurs et d’influenceuses qui dénoncent la grossophobie sur leur page depuis plusieurs années, mais qui affirment maintenant prendre de la médication [pour maigrir], prendre soin de leur santé et inviter les gens à en faire autant », indique-t-elle à propos de la pression causée par la multiplication des publications pour « prendre soin de soi ».

Les résolutions classiques

Même si janvier est un moment de l’année où les publicités et les publications en lien avec la remise en forme et les façons de maigrir foisonnent, le public est plus enclin à vouloir perdre du poids après plusieurs mois de pandémie.

Photo tirée de Facebook

« Le marketing est très agressif en janvier, c’est quelque chose qui revient chaque année, mais avec [la prolifération des] réseaux sociaux, c’est une problématique qui est amplifiée. Il y a aussi des gens qui s’improvisent experts en alimentation et qui vont proposer des régimes », dénonce la nutritionniste de 26 ans.

Photo tirée de Facebook

D’ailleurs, selon un sondage de l’Institut national de la santé publique du Québec publié mardi, la préoccupation au niveau du poids aurait augmenté dans le dernier mois de 37 % pour les Québécois âgés de 25 à 44 ans.

Des solutions possibles

Malgré ce qu’on pourrait croire, inutile de signaler toutes les publications liées à la perte de poids pour cesser d’en recevoir sur Facebook.

Selon Nellie Brière, conférencière et consultante en communications numériques et réseaux sociaux, Meta cessera de présenter toute publicité à ce sujet dès le premier signalement.

Si vous envisagez de suivre un régime, la Coalition québécoise sur la problématique du poids recommande de consulter un professionnel de la santé ou une nutritionniste.