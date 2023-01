Des nouvelles de Cuba: de réunion en réunion

Du 24 au 28 janvier, se réunissent à La Havane, capitale de Cuba, plus de mille délégués provenant de 90 pays pour assister à la Ve Conférence sur l’équilibre du monde, dont le thème est « Avec tous et pour le bien de tous ». La première conférence a eu lieu il y a vingt ans.

De quoi y discute-t-on pendant ces cinq jours? De paix, bien entendu, de désarmement nucléaire, des changements climatiques, d’une meilleure redistribution de la richesse, de la nécessaire solidarité. Mais aussi de la lutte contre le terrorisme, de la préservation des écosystèmes, des problèmes liés à la consommation de drogue, de développement durable, des droits humains et de démocratie, de la sécurité alimentaire, de culture et d’identité, de la diversité religieuse, d’intégration et d’égalité des genres, et de bien d’autres sujets.

Sommet de Davos

Pratiquement au même moment (du 16 au 20 janvier), avait lieu à Davos, en Suisse, le Forum économique mondial, qui réunit annuellement l’élite du grand capital, le 1% de la population mondiale qui possède 50% et plus de toute la richesse mondiale. Plus d’une centaine de pays y sont représentés. On calcule que si on imposait un impôt de 1% sur les revenus de ceux que d’aucuns appellent la « mafiocratie », cet impôt serait supérieur au budget de l’Union européenne. Sans parler des paradis fiscaux.

Davos, c’est le lieu de rencontre entre les grands patrons de l’économie et les dirigeants politiques des puissances économiques. On y discute du vieil ordre mondial et comment l’améliorer pour continuer d’en profiter au maximum. On y côtoie les grands décideurs, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, entre autres. Tout le contraire des délégués réunis à La Havane, dans le cadre de la Conférence sur l’équilibre du monde, qui proviennent de milieux différents, aux préoccupations à l’opposé des nantis : intellectuels, artistes, écrivains, syndicalistes, militants d’organisations non-gouvernementales, etc. Ce sont plutôt des lanceurs d’alerte, qui croient encore qu’un monde meilleur est possible, que les pays ne doivent pas être administrés comme des compagnies Mais cela ne passe pas nécessairement par un renforcement du néolibéralisme, mais plutôt par une transformation majeure des règles du jeu, voire une révolution.

Pour sortir de ce monde malade, fracturé, je préfère écouter ceux qui sont actuellement réunis à la Havane, qui ne défendent pas leurs intérêts mais bien un idéal de partage et de solidarité et nous envoient un message d’espoir.

Sommet de la CELAC à Buenos Aires

Cette semaine, les 23 et 24 janvier, avait également lieu à Buenos Aires le VIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CÉLAC). La CÉLAC regroupe 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes (600 millions de personnes), avec le retour du Brésil au sein de cet organisme depuis l’élection du président Lula da Silva. Rappelons que cet organisme entend représenter et défendre les intérêts des pays de la région, sans s’immiscer dans les affaires internes des pays membres, sans ingérence extérieure, contrairement à l’Organisation des États américains (OEA), organisme totalement inféodé à son maître étatsunien.

Treize présidents étaient présents à cette rencontre au sommet, dont ceux du Chili, de Cuba, de la Bolivie, de la Colombie et du Honduras (Nicolas Maduro, du Venezuela, a dû annuler son voyage en raison de menaces de mort, sa tête étant toujours mise à prix!), outre ceux du Brésil et d’Argentine, tous de gauche. Les présidents et les délégués des 33 pays membres ont adopté une centaine de mesures et recommandations, dont « la réaffirmation du caractère latino-américain et caribéen de Porto Rico ». Officiellement, Porto Rico possède le statut d’État libre associé des États-Unis, mais il existe un vieux mouvement indépendantiste dans ce pays, un peu comme au Québec, qui revendique sa pleine souveraineté. La déclaration finale dit « valoriser les efforts réalisés et les résolutions adoptées par le Comité spécial de décolonisation des Nations Unies concernant la situation de Porto Rico et réitère qu’il s’agit d’une affaire de haut intérêt pour la CÉLAC ». Qui osera présenter devant ce même Comité de décolonisation des Nations Unies le cas spécifique du Québec qui lutte depuis fort longtemps pour sa souveraineté?