DESROCHES, Denys



À Repentigny, le 16 janvier 2023, est décédé Denys Desroches, fils de feu Cécile Lapointe et de feu Emery Desroches.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces Louise et Louis Payette, Martine et Benoît Desroches, sa belle-soeur Huguette Dussault épouse de feu Romain Desroches, ainsi que plusieurs autres parents et bons amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 février 2023 à 14h en l'église Notre-Dame-des-Champs, au 187 boul. Iberville à Repentigny. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.