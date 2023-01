GAUVIN, Guy



À Montréal, le lundi 9 janvier 2023 est décédé, à l'âge de 98 ans, Guy Gauvin, époux de feu Marie-Marthe Larose.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Anne), Jean-François (Danièle), Laurent (Annick), Étienne (Éliane), ses petits-enfants Geneviève (Nicolas), Alexandre, Myriam (Louis), Éliane (Tommy), Florence (Érick), son arrière-petit-fils Elliot ainsi qu'Andrée et de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 3 février 2023 de 17h à 21h et le samedi 4 février de 9h à 10h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 4 février 2023, à 11h en l'église Ste-Colette.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital de Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.