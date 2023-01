ISABELLE, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Isabelle, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa belle-famille, Suzie, Mélanie et Megan, sa soeur Monique, son neveu Daniel, des petits-neveux Jérémy et Benoit ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin à la Salle St-Pierre (édifice arrière) du complexe funéraire :le dimanche 5 février 2023 de 13h à 16h, une célébration aura lieu au même endroit à 15h30.