PELLETIER, Rosaire

Au CHUL, le 7 janvier dernier est décédé à l'âge de, monsieur Rosaire Pelletier, époux de feu madame Jeannine Brousseau. Il était le fils de feu Ernest Pelletier et de feu Georgiana Rood.Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Huguette (Clément Côté), Denise (Pierre Bouchard), Louise, Jocelyne (Pierre Morillon) et Jean-François (Brigitte Nantel); sa petite-fille Chantal (Richard Pageau) et son arrière-petite-fille Camille; ses frères et soeurs : feu Armand, Lucille, feu Marcel, feu Thérèse, feu Marie, Madeleine; ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au224 RUE ST-VALLIER OUESTQUÉBEC, QC G1K 1K2Téléphone : 418-522-5212le dimanche 5 février dès 10h. Une liturgie de la Parole suivra à 11h au même endroit. Sylvio Marceau St-Vallier diffusera l'événement funéraire de Rosaire Pelletier le dimanche 5 février 2023 de 11h HNE à 12h HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/68144.Pour rendre hommage à M. Pelletier, vous pouvez visiter notre site internet: