En route vers le Super Bowl: la défense aura le dernier mot

Les quatre équipes qui seront en vedette lors des deux finales de conférence sont menées par des quarts-arrières dont les parcours sont inspirants à différents égards. C’est toutefois la défense qui fera la différence en faveur des Bengals et des Eagles, en route vers le 57e Super Bowl.

Il y a Patrick Mahomes, qui atteint la finale de la conférence américaine pour une cinquième année de suite.

Il y a Joe Burrow, qui est la « kryptonite » des Chiefs avec trois victoires en un peu plus d’un an à leurs dépens.

Il y a Brock Purdy, dernier choix au total du repêchage le printemps passé, dont l’histoire émerveille les amateurs.

Il y a Jalen Hurts, le prototype moderne du quart-arrière athlétique qui fait des ravages.

Malgré la présence de tout ce beau monde, c’est par la défense que les invités au Super Bowl, le 12 février à Glendale, seront déterminés.

Encore les Bengals

Difficile de parier contre Mahomes et la puissante attaque des Chiefs, encore plus en sachant qu’il sera dans son royaume à Kansas City. Sa blessure à la cheville change toutefois le portrait.

Une entorse sévère à la cheville comme il a subi met généralement quelques semaines à guérir. Mahomes, sans sa mobilité habituelle, n’est pas Mahomes. Il n’a d’ailleurs pas été égal à lui-même en deuxième demie, face aux Jaguars samedi dernier.

Le porteur Isiah Pacheco a pris le relais, mais les Bengals sont septièmes contre la course. Les Chiefs, n’ont plus la vitesse des beaux jours et pourraient être menottés.

La défense des Bengals devrait tourmenter Mahomes bien plus que celle des Jaguars. Avec une ligne formée de Trey Hendrickson, Sam Hubbard, D.J. Reader et B.J. Hill, la pression pourrait être étouffante. Le secondeur Logan Wilson a des ailes.

Les Bengals viennent de limiter les Bills à 10 points, dans leur propre cour. Ils sont 3-0 en séries sur la route depuis l’arrivée de Joe Burrow et ne seront pas intimidés. En décembre, ils avaient d’ailleurs embouteillé Mahomes, qui avait connu l’un de ses matchs les moins productifs de la saison (223 verges, un touché).

La ligne offensive des Bengals, avec ses éclopés, a dissipé les doutes la semaine dernière, mais le fait de freiner Chris Jones et Frank Clark risque d’être plus ardu que de contenir le front des Bills.

Le coordonnateur défensif des Bengals Lou Anarumo a le don de limiter les dégâts face aux Chiefs à chaque duel. Il forcera les Chiefs à adopter un style trop conservateur.

Le mur de Purdy ?

Dans la finale de la conférence nationale, c’est le moment où le quart-arrière chouchou des 49ers, Brock Purdy, risque de reprendre contact avec la réalité. Il a beaucoup de mérite d’avoir joué de brillante façon jusqu’ici, mais il n’a pas été à son meilleur face aux Cowboys.

Les Eagles reniflent l’odeur du sang avec quatre joueurs sur leur front défensif qui revendiquent plus de 10 sacs du quart, soit Haason Reddick avec 16, ainsi que Josh Sweat, Brandon Graham et Javon Hargrave avec 11 chacun.

D’ailleurs, avec 70 sacs du quart cette saison, les Eagles ont dominé la ligue. Bien sûr, la ligne offensive des Niners, avec Trent Williams en tête, ne se laissera pas piler sur le corps, mais la commande demeure lourde.

Il est possible que Christian McCaffrey connaisse un gros match au sol pour San Francisco, puisque les Eagles ne sont qu’en milieu de peloton pour freiner la course, mais il faudra produire tôt ou tard par la passe.

Les Eagles peuvent autant courir que passer et misent sur deux excellents receveurs qui se complètent bien en A.J. Brown et DeVonta Smith.

En fin de compte, à l’image de 2017, leur ligne défensive et leur ligne offensive feront la différence. C’est la base de leur équipe et la recette a fait ses preuves il y a cinq ans.

Il faut dire que c’est aussi la recette des 49ers, ce qui promet un duel âprement disputé. Puisqu’il faut se prononcer...

Ma prédiction

DEMAIN 15 H

49ers 20 | Eagles 21

DEMAIN 18 H 30

Bengals 24 | Chiefs 20

♦ Résultats : Prédictions de la semaine dernière 3 en 4 (75 %) | Total cette saison : 182 en 280 (65 %)

10 histoires à surveiller

1. BAPTÊME DE FEU

Photo d'archives, AFP

Brock Purdy, des 49ers, est devenu le cinquième quart-arrière recrue dans l’histoire à se tailler une place en finale de conférence, après Sean King (1999), Ben Roethlisberger (2004), Joe Flacco (2008) et Mark Sanchez (2009). Comment ont-ils globalement performé ? Mal, très mal, avec une fiche cumulative de 0-4 et neuf interceptions.

2. DES RETROUVAILLES

Photo d'archives, AFP

Les Chiefs et les Bengals se retrouvent dans le même duel que l’an dernier en finale de conférence. Les quarts-arrières Patrick Mahomes et Joe Burrow sont tous les deux âgés de 27 et 26 ans. La dernière fois que deux quarts de moins de 28 ans se sont affrontés en finale de conférence deux années de suite, c’était en 1986 et 1987, avec John Elway (Broncos) et Bernie Kosar (Browns).

3. LA CHEVILLE DE MAHOMES

Photo d'archives, AFP

Blessé à une cheville samedi dernier, Patrick Mahomes a fini le match, mais était visiblement incommodé. Il nous a habitués à ses sorties spectaculaires de la pochette protectrice, mais sa mobilité sera un facteur. Selon CBS, lors des cinq dernières années, Mahomes a décoché 15 de ses 30 passes de touché en séries en dehors de sa pochette.

4. LA MURAILLE DES NINERS

Photo d'archives, AFP

Depuis que Demeco Ryans est le coordonnateur défensif de l’équipe, l’an dernier, les 49ers ont donné 100 verges au sol ou plus à seulement deux joueurs en 39 parties. Il est intéressant de noter que l’un de ces deux joueurs est le quart-arrière des Bears, Justin Fields, qui est incidemment un quart athlétique comme Jalen Hurts.

5. JOE COOL

Photo d'archives, AFP

Surnommé Joe Cool, le pivot des Bengals Joe Burrow a déjà remporté cinq matchs de séries aux commandes de l’attaque des Bengals depuis qu’il est arrivé à Cincinnati il y a trois ans. Incroyable mais vrai, les Bengals avaient remporté autant de victoires avant sa venue... en 52 ans d’histoire ! Leur fiche, avant Burrow, était de 5-15.

6. DÉFENSE À L’HONNEUR

Photo d'archives, AFP

Dans le match opposant les Eagles aux 49ers, un phénomène rare se produira. Les 49ers occupent le premier rang du circuit en défense pour les verges accordées, tandis que les Eagles sont deuxièmes. C’est seulement la troisième fois de l’histoire d’une finale de conférence qu’un tel duel est présenté, après les Cowboys face aux Rams en 1978 et les Ravens face aux Steelers en 2008.

7. DU ROULEMENT !

Photo d'archives, AFP

Cette saison, les 49ers ont débuté avec Trey Lance aux commandes de l’attaque. Il a été remplacé par Jimmy Garoppolo, qui à son tour a été blessé puis remplacé par Brock Purdy. Dans l’histoire de la NFL, une seule équipe a eu recours à trois quarts-arrières dans la même saison pour ensuite remporter une finale de conférence, soit les Patriots en 2016 avec Tom Brady, Jimmy Garoppolo et Jacoby Brissett.

8. SUR UNE LANCÉE

Photo d'archives, AFP

On parle souvent du fameux momentum d’une équipe à l’approche du Super Bowl. Cette année, les Bengals (10 victoires de suite) et 49ers (12 victoires de suite) ont le vent dans les voiles. C’est la première fois que deux équipes revendiquent au moins 10 victoires de suite en arrivant en finale de conférence depuis 1976, quand les Steelers et les Raiders avaient fait de même.

9. DES BAS-FONDS AU SOMMET

Photo d'archives, AFP

Seulement quatre entraîneurs ont atteint le Super Bowl à deux reprises après avoir remporté seulement deux matchs à leur première année à la barre, soit Bill Walsh (49ers), Chuck Knoll (Steelers), Tom Landry (Cowboys) et Jimmy Johnson (Cowboys). Zac Taylor a montré une fiche de 2-14 à sa première saison avec les Bengals et vise déjà une deuxième présence au Super Bowl.

10. VIVE LA MAISON

Photo d'archives, AFP

Lors des neuf dernières éditions des séries éliminatoires, les équipes locales ont nettement eu l’avantage, avec une fiche cumulative de 14-4. Les Chiefs et les Eagles sont les clubs hôtes cette année, mais les Bengals sont l’une des quatre équipes à avoir joué les trouble-fêtes, la saison dernière à Kansas City.