[EN VIDÉO] Un col bleu souffle la neige en plein sur les voitures

Un déneigeur s’est fait rabrouer par la Ville de Montréal après avoir utilisé sa souffleuse pour envoyer la neige d’un trottoir directement sur des voitures stationnées.

«C’est terrible, le manque de respect», lance Claudine Blanchette, qui déplore que des voitures soient endommagées.

Le 20 janvier dernier, Mme Blanchette a pris en flagrant délit un employé municipal en train de déneiger le trottoir près de chez elle à l’aide d’une souffleuse à neige, la cheminée dirigée droit vers les fenêtres des autos.

Capture d'écran

Celle-ci a été en mesure de filmer la scène et de faire parvenir la vidéo au Journal.

Selon elle, les chenillettes normalement utilisées afin de déblayer les trottoirs ne peuvent contourner un poteau installé sur une rue perpendiculaire. Un tronçon d’environ 4 m doit donc être déneigé à l’aide d’une souffleuse.

La plupart des employés déneigent le reste de la rue à l’aide d’une chenillette. Or, quelques-uns décident d’y utiliser la souffleuse à neige, alors que cela n’est pas nécessaire.

«Les images de la vidéo que vous soumettez à notre attention ne reflètent pas le travail qui est attendu de la part de nos employés», a indiqué Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal.

L’arrondissement de Ville-Marie est intervenu auprès de l’employé en question et un rappel a été fait à tous les cols bleus concernés, a-t-il précisé.

Voitures endommagées

La peinture de la voiture de Mme Blanchette et celle des autos de ses voisins ont été endommagées à plusieurs reprises dans les trois dernières années lorsque des déneigeurs de la Ville de Montréal ont projeté la neige du trottoir directement sur les autos garées au bord de la rue.

«Ça fait des petits picots, c’est comme si on avait roulé dans la gravelle. C’est vraiment une pratique pas agréable», explique la résidente de la rue La Fontaine.

«Je me stationne plus loin maintenant. Je viens de refaire peinturer ma voiture et je ne veux vraiment pas voir [la souffleuse] près de celle-ci», témoigne-t-elle.