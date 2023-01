Encore plus de chauffeurs au rabais

Alors que des compagnies de transport québécoises dénoncent la « concurrence déloyale » de chauffeurs ontariens sous-payés sur nos routes, Le Journal est allé à la rencontre de ces travailleurs précaires qui payent souvent le prix de cette course aux profits.

En mai dernier, Le Journal avait rapporté que ces « salariés déguisés » ontariens, qui coûtent jusqu’à 40 % moins cher, dérangent l’industrie.

Or, d’après Daniel Bérard, président de Systèmes Danfreight (DFS), dont les revenus dépassent les 100 millions de dollars, la situation s’est dégradée.

Ottawa « assis sur son steak »

« Il y a une invasion des compagnies ontariennes », lance l’actionnaire de DFS. « Le gouvernement fédéral est assis sur son steak », soupire-t-il.

Ce qui choque Daniel Bérard, c’est que pendant qu’il paye un bon six millions par année d’avantages sociaux, ses compétiteurs ontariens recrutent des camionneurs au rabais, les « Chauffeurs inc. », pour éviter de payer les charges.

En gros, il y a ceux qui sont de vrais travailleurs autonomes et qui possèdent leur propre camion et les autres qui se disent « Chauffeurs inc. », mais qui travaillent en réalité pour une entreprise de transport.

« «Chauffeur inc." est un stratagème frauduleux qui dispense les entreprises de transport routier de l’obligation de payer leurs impôts et retenues à la source », estime l’Alliance canadienne du camionnage (ACC).

Photo Francis Halin

« Faciles à exploiter »

Congés de maladie, vacances payées, heures supplémentaires... non seulement les camionneurs sont pénalisés, mais « le stratagème détourne plus d’un milliard de dollars en recettes fiscales », selon l’ACC.

« Souvent, les nouveaux immigrants sont faciles à exploiter », observe Omar Burgan, directeur de la recherche chez Teamsters Canada, qui représente environ 50 000 chauffeurs professionnels au pays.

« Ils s’enrichissent sur le dos des travailleurs. Ça n’a ni queue ni tête », souffle Marcel Massé, assistant-directeur de la division des transports, du syndicat.

Ces derniers jours, Le Journal a rencontré le camionneur lavallois Amrik Singh Brainch, propriétaire de son camion, à Saint-Bernard-de-Lacolle, qui vient en aide chaque jour à ces chauffeurs ontariens sur nos routes.

Au Journal, il a raconté que lorsque lui et son fils mécanicien vont dépanner ces chauffeurs, ils tombent souvent face à des travailleurs qui ont le ventre creux. Pour les aider, ils leur préparent donc des plats gratuitement.

« Dans plus de 75 % des cas quand ils font appel à nous, ils n’ont pas de nourriture, alors je suis fier, je leur en amène. C’est une question d’humanité », confie Amrik Singh Brainch, les yeux humides.

« Il y a aussi le problème des toilettes. Beaucoup d’entreprises les empêchent même d’utiliser leurs toilettes », ajoute-t-il.

D’après Attar Singh Sodhi, un Chauffeur inc. membre du groupe d’entraide Naujawan Support Network, ces travailleurs se font carrément exploiter.

« On ne peut pas demander d’heures supplémentaires, même si on est sur la route durant 13 ou 16 heures de suite », dénonce le camionneur de Brompton, qui sillonne les routes du Québec depuis sept ans. On a beaucoup de chauffeurs qui n’osent pas démissionner parce que, s’ils le font, leurs patrons ne leur donnent pas leur dernière paye », va-t-il jusqu’à dire.

Pertes fiscales

Pour Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec et vice-président Québec de l’Alliance canadienne du camionnage, l’heure est grave.

« En ce moment, c’est le plus vulnérable qui se fait attraper, mais ce n’est pas le stratège. Avec la Commission des normes de l’équité et de sécurité au travail (CNESST), c’est le stratège qui va se faire attraper », dit-il.

Ces derniers jours, la CNESST a confirmé au Journal que des vérifications avaient eu lieu, mais elle a refusé de dire combien d’argent a été récupéré.

Revenu Québec a dit être « au courant de la situation des chauffeurs incorporés et travaille en collaboration avec les entités concernées, à ce sujet ».

À l’Agence de revenu du Canada, on répond que l’on fait des webinaires et de la sensibilisation pour pousser les entreprises à respecter les lois fiscales.

« Concernant les montants récupérés, l’Agence ne fournit pas de résultats par secteur particulier », a conclu sa porte-parole Nina Ioussoupova.

Ottawa ne peut pas tout dire

Chez Emploi et Développement social Canada, on dit qu’on « ne peut pas divulguer les renseignements relatifs à une inspection ou à une enquête ou les résultats des activités menées en vertu du Code, y compris le nombre précis d’enquêteurs ».