TISON, Robert



Le 16 janvier 2023, monsieur Robert Tison est décédé à l'Hôpital de Saint-Jérôme. Il était âgé de 78 ans.Il laisse dans le deuil sa soeur Madeleine; ses frères Michel (Louise) et Jean (Andrée Cartier); sa belle-soeur Réjeanne Parent; ses nièces et neveux Marc (Claudette Lechasseur), André (Céline Valiquette), Marie, France, François Tessier (Joanne Bradshaw), Nicole Tessier, Louis Tessier, Anne-Marie Tessier (Alain Lamarche), Michel (Pascale Bilodeau), Julie, Pierre (Lynn Corbeil Grégoire) et Martin (Fannie Turcot), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 février dès 13h au complexe funéraireDes parents prendront la parole pour lui rendre hommage à 15h30; un léger goûter suivra.