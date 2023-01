VINET, Serge



À la Maison La Traversée, le 31 décembre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé Monsieur Serge Vinet.Il laisse dans le deuil, son frère et ses soeurs: Nicole (Harold), Lise et Robert, ses amis très précieux Monique, Michel et leur fille Jade ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 février de 13h à 16h aux974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANTUne cérémonie aura lieu sur place à 15h.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison La Traversée pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison La Traversée.fondationlatraversee.com/la-maison/