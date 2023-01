QUINN, Gérald



Au Centre Hospitalier de Lanaudière, le 25 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gérald Quinn, époux de Mme Lisette Bonneau-Quinn, demeurant à Ste-Julienne.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Jayson (Sophie) et Jo'Ann (François), ses petits-enfants: Mélodie, Jonathan, Audrey-Anne et Alex, sa soeur Géraldine Quinn, son meilleur ami Rénald Gervais, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 février 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 4 février 2023 à compter de 9h à la51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 4 février 2023 à 11h en la chapelle de la résidence funéraire.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com