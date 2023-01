Finales de conférences en terrain neutre: c’est non!

PHILADELPHIE | La NFL jongle avec l’idée de présenter, dans les années à venir, les deux finales de conférences en terrain neutre, plutôt que selon la formule actuelle de l’avantage du terrain aux équipes présentant la meilleure fiche. Cette perspective est loin de plaire aux joueurs.

Depuis 1975, la ligue octroie l’avantage du terrain aux champions de division ayant remporté le plus de victoires en saison régulière. C’est ainsi que cette année, les Chiefs (14-3) et Eagles (14-3) sont les hôtes des deux finales de conférences.

En raison du match annulé entre les Bills et Bengals à la semaine 17 à la suite de l’incident Damar Hamlin, la NFL a dû improviser une formule dans l’éventualité où les Bills se seraient retrouvés face aux Chiefs en finale de la conférence américaine.

Le scénario ne s’est finalement jamais concrétisé, mais la ligue aurait déplacé ce match à Atlanta et déjà, 50 000 billets en à peine 24 h avaient été réservés (et remboursés depuis). Il n’en fallait pas plus pour que les gros bonnets du circuit réalisent qu’ils pourraient brasser de grosses affaires avec des finales en terrain neutre.

À Philadelphie, à l’aube d’une finale de conférence dans leur cour, les joueurs ne sont pas entichés à l’idée de voir la formule changer éventuellement.

«Je ne suis clairement pas un fan de cette idée. L’une des choses les plus cool au football, c’est que la saison régulière prend tellement d’importance. On a très peu d’occasions de se reprendre en cas de défaite, contrairement aux sports où il y a 82 matchs où au baseball où il y a en deux fois plus», a mentionné à cet effet le vétéran centre des Eagles, Jason Kelce.

Plus de revenus

Pour la NFL, le fait de déplacer des matchs en terrain neutre permettrait de générer des revenus puisque différents marchés postuleraient à gros prix pour l’obtention d’une finale.

Des droits d’appellation pourraient être vendus à fort prix et la ligue contrôlerait aussi la vente de billets, à l’image du Super Bowl.

L’argument économique pèsera fort dans la balance, mais l’aspect compétitif prendrait un dur coup.

En remuant la tête et en s’esclaffant par dépit, le plaqueur Fletcher Cox a plaidé pour le statu quo.

«Les équipes travaillent tellement fort pour décrocher l’avantage du terrain. Honnêtement, quand on regarde la saison que l’on a connue, c’est ce qui nous permet de disputer cette finale de conférence chez nous. Nous n’avons pas à voyager. Nous jouons dans notre stade, devant les partisans qui nous ont soutenus toute l’année.

«Peu importe ce que la NFL décidera, comme joueurs, il faudra faire avec. En ce moment, ce match a lieu dimanche (demain) chez nous et nous sommes très contents que ce soit le cas», a-t-il lancé.

Météo clémente

Un autre point que la NFL aimerait mettre de l’avant, c’est que tard en janvier, les conditions météorologiques ne seraient plus un facteur déterminant pour les finales de conférence, puisqu’elles seraient déplacées dans des villes dotées d’un climat clément ou de stades couverts

«Je me souviens encore du Super Bowl à New York et tout le monde paniquait parce qu’il était possible qu’il fasse froid et qu’il y ait de la neige. Pourtant, les éléments font partie de notre sport. Je ne crois pas qu’un match de football devrait toujours être disputé sous le soleil où dans un environnement contrôlé», a opiné Jason Kelce.

Appuis nécessaires?

La NFL pourra toujours enfoncer cette idée dans la gorge des joueurs, mais encore faut-il l’appui des propriétaires. Au moins 24 d’entre eux doivent se prononcer en faveur de tout changement à la réglementation. Et ce n’est pas encore gagné.

«Je déteste l’idée. Mon sentiment est que si c’était soumis au vote aujourd’hui, ça ne passerait pas, mais qui sait?», a commenté cette semaine l’influent propriétaire des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II.

DeMeco Ryans : un coéquipier devenu entraîneur rival

Le coordonnateur défensif des 49ers, DeMeco Ryans, a connu une ascension tellement rapide comme entraîneur qu’il s’apprête à diriger contre quelques-uns de ses anciens coéquipiers des Eagles, de l’autre côté du terrain dimanche.

Ryans s’est fait remarquer dans la NFL à ses débuts avec les Texans de Houston, décrochant le titre de recrue défensive de l’année en 2006. Après six saisons, le secondeur a mis le cap sur Philadelphie, en 2012.

Trois ans plus tard, à seulement 31 ans, il prenait sa retraite comme joueur, mais son après-carrière dans le football était toute tracée.

En 2017, les 49ers lui ouvraient les portes du coaching, à titre d’entraîneur responsable du contrôle de la qualité en défense. Il a vite évolué comme entraîneur des secondeurs à l’intérieur, puis comme coordonnateur défensif l’an dernier.

Voilà qu’à 38 ans, il serait le principal candidat pour devenir le prochain entraîneur-chef des Texans, ce qui le ramènerait à ses racines. Ses anciens coéquipiers des Eagles qui sont toujours actifs sont les moins surpris du monde.

«Je sentais, et j’étais loin d’être le seul, que c’était une avenue pour lui. Il a toujours été un leader impeccable et un joueur très cérébral. Ce n’est absolument pas une surprise qu’il connaisse du succès comme entraîneur», a commenté le centre Jason Kelce, qui l’a côtoyé pendant quatre saisons.

Un bon QI football

Dès ses premières saisons comme secondeur dans la NFL, les coéquipiers de Ryans se plaisaient à le surnommer «Cap», pour capitaine.

À ses dernières années à Philadelphie, ses coéquipiers l’appréciaient autant pour son intelligence en situation de jeu que pour ses qualités humaines.

«Sur le terrain, on voyait qu’il était le joueur le plus intelligent. Il savait souvent quel jeu s’en venait et nous disait de nous méfier de tel ou tel truc.

«Je regardais le match des 49ers contre les Cowboys la semaine dernière et on voyait que la défense s’ajustait à certains looks de l’attaque. Les gars semblaient voir ce qui s’en venait et c’est l’empreinte de DeMeco. Il a toujours été le leader de la défense», a encensé l’ailier défensif Brandon Graham, qui est de quatre ans son cadet.

Conseiller pour les jeunes

Le plaqueur Fletcher Cox est arrivé comme recrue en 2012, au moment où Ryans s’amenait à Philadelphie. Il a rapidement trouvé en lui un mentor.

«Quand je suis arrivé ici, je l’observais beaucoup et ça me frappait à quel point il avait la faculté de mener. Le simple fait de côtoyer DeMeco m’a montré à devenir un vrai pro. Quand j’avais un problème, c’était lui que j’allais voir pour qu’il me montre la bonne voie. Je sentais qu’il se souciait de tout le monde. Il a toujours voulu le meilleur de chacun des joueurs autour de lui», a-t-il affirmé.

Lorsque Ryans a pris les commandes de la défense des 49ers, elle logeait au 17e échelon pour les points accordés. Elle a grimpé au neuvième rang l’an passé, puis au sommet cette saison.

Pas étonnant qu’il ait été considéré par plusieurs équipes pour un poste d’entraîneur-chef et que sa promotion ne saurait tarder.