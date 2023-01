Floride: les bonnes adresses de Steph Carse

Steph Carse est devenu une méga vedette au Québec en 1993, alors qu’il popularisait, au-delà des cercles de musique country, la chanson Achy Breaky Dance y ajoutant une chorégraphie de danse en ligne, reprise par des milliers de personnes. Le lauréat de plusieurs Emmy Awards est maintenant devenu un Floridien et un citoyen américain.

Installé au pays du soleil depuis 21 ans, Steph Carse a d’abord posé ses valises à Nashville puis à Orlando.

Il travaille maintenant à la télévision et réalise des courts métrages, en plus d’être à la tête d’un organisme sans but lucratif qui vise à lutter contre l’intimidation chez les jeunes.

Écolo, il cultive avec sa femme Natasha plusieurs arbres fruitiers dans sa maison de Clermont, une petite ville paisible en banlieue d’Orlando et rêve de devenir autosuffisant sur un ranch. Il a accepté de nous livrer ses meilleures adresses. Alors à vos crayons ou à votre cellulaire!

Café de Paris, Orlando

«À Orlando, tout près d’Universal Orlando Resort, j’ai découvert le Café de Paris, confie Carse. À mon avis, il s’agit du meilleur endroit dans la région pour du vrai bon café, et pour déguster d’excellentes pâtisseries. On propose également un menu de spécialités françaises pour les déjeuners et le lunch. Au fil des années, les propriétaires, un couple de Français, sont devenus mes amis. Le Café de Paris est un incontournable à Orlando pour une cuisine qui rappelle l’Europe.»

Universal Orlando Resort, Orlando

«Je dois le dire, je suis un fan de Universal Orlando Resort, au point où c’est là que j’ai eu ma première “date” avec mon épouse Natasha. Je suis un gars très timide, et je me suis dit qu’avec le nombre de manèges à essayer, c’était l’endroit idéal pour briser la glace. Je préfère Universal à Disney, car leurs parcs à thèmes sont davantage dédiés aux adultes. Les manèges sont ultra modernes avec leur technologie 3D, et comme ils sont inspirés du cinéma, ça me plaît particulièrement, étant moi-même un passionné de cinéma.»

«Universal Orlando Resort offre deux parcs à thèmes : Universal Studios Florida et Islands of Adventure, auxquels s’ajoute le Volcano Bay, un grand parc aquatique. Mon favori est Islands of Adventure et sa super montagne russe Hulk the Incredible Coaster (sa vitesse atteint 108 km/h et compte 7 boucles inversées). Je vous préviens tout de suite, le départ vous procurera une bonne dose d’adrénaline ! Il ne faut pas manquer non plus, le Jurassic Park River Adventure, un manège d’eau dans une jungle de dinosaures géants se terminant par une descente vertigineuse dont vous vous souviendrez longtemps. Enfin, The Amazing Adventures of Spider Man, un simulateur de mouvement en 3D, vous en fera voir de toutes les couleurs.»

NDLR En 2021 Universal a ouvert à Islands of Adventure l’une des montagnes russes parmi les plus hautes et les plus rapides de toute la Floride. Il s’agit du manège Jurassic World VelociCoaster haute de 155 pieds pouvant atteindre une vitesse de 112 km/h.

Daytona Beach et New Smyrna Beach, comté de Volusia

«Je ne suis pas un gars de plage, mais je fréquente de temps en temps Daytona Beach et New Smyrna Beach, surtout lors de mes tournages. Ces plages sont uniques, car on peut y circuler en voiture pendant des kilomètres.

Pour relaxer, ma femme aime bien aller du côté ouest de la Floride, à Anna Maria Island, où les plages sont les plus belles de toute la Floride avec leur sable blanc farine et incroyablement doux.»

La rue International Drive, Orlando

«Très touristique, c’est sur cette rue que l’on trouve une foule de restaurants et de divertissements, dont la grande roue Icon Orlando. C’est dans des cabines panoramiques que l’on peut admirer Orlando sur 360 degrés et à 400 pieds de hauteur. Non loin de là se trouve la fameuse maison à l’envers WonderWorks où on peut, de manière interactive, en apprendre davantage sur différents sujets scientifiques. Ce sont là deux exemples parmi d’autres des points d’intérêt de l’International Drive.»

Sprouts, Orlando

«Je fais très attention à mon alimentation et je mange bio, je m’approvisionne donc chez Sprouts. Les aliments offerts par cette chaîne sont biologiques et sans OGM. Le poulet est bien meilleur que celui de la chaîne Publix, et leurs produits sont à bien meilleur prix. À connaître pour les Québécois qui se soucient de leur santé.»

Kennedy Space Center Visitor Center, (Cap Canaveral) Merritt Island

«En Floride, un évènement à ne pas manquer est le lancement d’une fusée (Rocket Launch). J’ai eu la chance de vivre cette expérience en direct, à bord d’un Cessna piloté par l’un de mes amis. Ce spectacle m’a fait vivre plein d’émotions. Il est possible d’y assister en réservant des billets au Kennedy Space Center, à vivre au moins une fois dans sa vie! Évidemment, sur place faudra en profiter pour visiter le complexe et y découvrir le monde et l’histoire de l’exploration spatiale.»