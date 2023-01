La luminothérapie à la rescousse

Vous pensez acheter une lampe de luminothérapie pour littéralement illuminer vos matins et contrer les effets du trouble affectif saisonnier, ou plus communément la dépression saisonnière hivernale ? Suivez le guide pour mieux comprendre comment la luminothérapie peut vous aider au quotidien et pour bien choisir votre lampe.

C’est prouvé, la luminothérapie est un moyen naturel et efficace pour lutter contre le trouble affectif saisonnier (TAS). Les symptômes du TAS, comme toute dépression standard, sont les troubles de l’humeur, la fatigue, une perte d’intérêt pour les activités, etc.

« Ce qu’il y a de particulier avec le TAS est que les gens ont davantage d’appétit et que cette dépression se résorbe naturellement au printemps », explique Marie-Pier Lavoie, psychologue spécialisée dans les traitements de la dépression saisonnière.

Parmi les causes, nombreuses et encore méconnues, du TAS se trouve une certaine sensibilité à la diminution de la luminosité.

Lumière blanche intense

C’est là que la luminothérapie entre en jeu ! C’est dans les années 1980 qu’apparaissent les lampes de luminothérapie, créées spécialement pour traiter le TAS. En 40 ans, de nombreuses études scientifiques ont été faites sur le sujet, et les fabricants de l’industrie peuvent ainsi se baser sur des résultats concrets.

« L’intensité lumineuse recommandée est de 10 000 lux et la lumière doit être blanche, note Marie-Pier Lavoie. Il faut éviter les lumières bleutées de type LED, car sur le long terme, cela pourrait avoir un impact néfaste sur les cellules de la rétine. »

Traitement quotidien

Quand faut-il commencer et arrêter le traitement ? « Idéalement, avant l’apparition des symptômes, à la mi-septembre ou quand les vacances sont terminées, note Marie-Pier Lavoie, et ce jusqu’au printemps, au changement d’heure. »

La séance, quotidienne, doit durer 30 minutes et la lampe doit être placée entre 30 et 50 cm du visage. Puisque l’effet thérapeutique de la lumière passe par les yeux, il est essentiel de garder les yeux ouverts, sans pour autant regarder directement la lampe.

Photo fournie par Carex

Il est recommandé d’utiliser la lampe le matin, dès qu’on se lève. « Cela peut également être en déjeunant ou encore lorsque vous venez d’arriver au travail », précise Marie-Pier Lavoie.

Résultats rapides

Plus la lampe est volumineuse, plus les effets seront positifs, car l’effet de la luminothérapie passe par les yeux. En effet, la lumière vive, de 10 000 lux, va inhiber la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, et synchroniser notre horloge biologique. Des études montrent également que cela va augmenter les niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur associé à l’état de bonheur et stabilisateur de l’appétit.

« Si vous arrêtez de l’utiliser pendant quelques jours, l’apparition des symptômes va être rapide. De même, les résultats encourageants sont assez rapides. Après une semaine de traitement, les gens se rendent compte si cela fonctionne ou pas chez eux. »

Photo fournie par Carex

Y’a-t-il des effets négatifs si on abuse de cette lumière vive ? « Principalement de l’agitation et de l’insomnie ! Comme si vous aviez pris trop de café. »

Marie-Pier Lavoie conclut que même si la luminothérapie est un traitement reconnu scientifiquement et efficace pour lutter contre la dépression saisonnière, il ne faut pas pour autant oublier l’activité physique et une saine alimentation pour se sentir bien toute l’année.

OÙ PLACER SA LAMPE ?

Quels sont les endroits pratiques où placer sa lampe, pour que le traitement de luminothérapie fasse partie intégrante d’une routine matinale ? Marie-Pier Lavoie note que ses clients utilisent principalement leur lampe à trois endroits :

sur la table de la salle à manger ou de la cuisine, où l’on prend son petit-déjeuner.

sur le bureau, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail.

proche d’un appareil d’exercice, par exemple un tapis roulant ou un vélo stationnaire.

Pour plus d’informations sur le TAS : https://dusoleilpleinlatete.com

4 lampes pour passer au travers de l’hiver

Voici quatre lampes, trois qui offrent tous les bienfaits de la luminothérapie et une qui simule l’aube, pour que les longs mois de l’hiver riment avec bonne humeur et sommeil récupérateur !

Carex Day-Light Sky Light

Photo fournie par Carex

La lampe Day-Light Sky Light de Carex est plébiscitée par Marie-Pier Lavoie pour sa grande taille et donc son grand champ de luminosité. Elle offre deux paramètres : l’un à 10 000 lux pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de la luminothérapie, et un autre, plus faible, afin de l’utiliser le reste de la journée en tant que lampe de bureau. 199,99 $

Beurer TL30

Photo fournie par Beurer

Cette lampe de Beurer offre une belle surface d’éclairage – 20,1 x 11,9 cm – tout en étant très compacte. Son format tablette permet de l’amener au bureau, en voyage... ou de la laisser sur la table de la salle à manger. Un seul bouton pour un seul paramètre à 10 000 lux. Facile et pratique. 79,99 $

TheraLite Aura Qi

Photo fournie par Carex

Avec la TheraLite Aura Qi, vous pourrez bénéficier de tous les bienfaits de la luminothérapie, recharger votre cellulaire et connaître l’heure et la température ambiante ! Elle jouit de 4 réglages de lumière, allant jusqu’à 10 000 lux. 94,99 $

Bloom Philips Hue

Photo fournie par Philips Hue

La lampe Bloom de Philips Hue n’est pas une lampe de lumino-thérapie, car elle n’offre pas une intensité de 10 000 lux, mais plutôt un simulateur d’aube. « Cela aide pour les gens qui ont de la difficulté à se lever à l’automne ou à l’hiver lorsqu’il fait encore noir à l’extérieur. C’est un ajout intéressant », note Marie-Pier Lavoie. À utiliser avec l’application et le pont Philips Hue pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités. 99,99 $