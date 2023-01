La Russie doit être suspendue partout!

Plus la guerre en Ukraine avance, plus il apparaît que les relations de toutes sortes avec la Russie doivent être suspendues. Le CIO voudrait que la Russie participe aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Si tel est le cas, les Ukrainiens menacent de boycotter ces jeux.

Ils ont raison. Le Canada devrait faire la même chose si la Russie est invitée. Mais la communauté internationale devrait aller beaucoup plus loin que cette suspension de la Russie au JO de Paris. Pour deux raisons, l’une morale et l’autre politique. Morale : la Russie de Vladimir Poutine mène une guerre d’agression génocidaire contre l’Ukraine. Politique : la suspension de la Russie de diverses activités internationales constitue une excellente manière de montrer aux Russes combien les actions de Poutine sont condamnées à travers le monde. Plus le temps passe, plus la préoccupation d’Emmanuel Macron de ne pas humilier la Russie paraît vaine. D’ailleurs, ce n’est pas la Russie qui doit se sentir humiliée, mais Poutine et sa bande d’assassins.

1. Pourquoi faut-il interdire aux athlètes russes de participer aux JO de 2024 ?

On aurait pu croire qu’après la catastrophe médiatique des JO d’hiver de Pékin, qui aura permis aux dirigeants de la Chine totalitaire de Xi Jinping de se refaire une virginité, les dirigeants du CIO auraient compris que la participation des Russes aux JO de 2024 aurait probablement le même effet sur Poutine et ses acolytes. On aurait pensé qu’après les critiques contre la tenue de la Coupe du monde au Qatar, les organisateurs d’événements sportifs internationaux auraient été plus sensibles aux retombés politiques de tels événements. Mais ils comprennent lentement.

2. Pourquoi le Canada devrait-il boycotter les JO en cas de participation de la Russie ?

Il semble que l’argent parle plus fort que tout le reste pour les organisateurs des JO. L’immense déception des athlètes qui ne pourraient pas participer aux JO en raison d’une suspension ou d’un boycottage ne pèse pas grand-chose à côté de la souffrance des Ukrainiens. Si plusieurs pays, dont le Canada, décident de boycotter les JO de 2024, des sommes importantes en publicité et en redevance de toutes sortes disparaîtront des coffres du CIO. Cela devrait les faire bouger.

3. La Russie devrait-elle être suspendue d’autres événements ?

La Russie devrait être suspendue de toutes les manifestations internationales dans tous les domaines, qu’ils soient sportifs, culturels, politiques ou économiques. Il faut comprendre que les dirigeants russes mènent une guerre d’agression génocidaire. Il s’agit de crimes extrêmement graves qui placent les dirigeants russes dans la même catégorie que les Pol Pot, Adolf Hitler et autres monstres qui ont sévi dans l’histoire. La guerre russe contre l’Ukraine, par sa barbarie et par sa volonté d’annihilation des Ukrainiens et de leur culture, va bien au-delà, par exemple, de la guerre soviétique contre l’Afghanistan. Une guerre qui avait pourtant entraîné le boycottage des JO de Moscou en 1980.

4. Boycotter ou suspendre la Russie est-il antirusse ?

De telles actions ne sont pas antirusses, au contraire. La Russie est un des fleurons de l’Occident. Mais justement, par respect pour le peuple russe, les pays qui ont à leur tête des gouvernements civilisés ne doivent pas hésiter à couper les ponts avec le gouvernement despotique de Poutine. Les Russes le verront et comprendront ce qui arrive.

5. Le Canada devrait-il donner l’exemple ?

Jadis, il le faisait. Mais le gouvernement canadien a perdu ce courage depuis longtemps.