Langue française: il faudra voir grand

Des changements législatifs importants ont été apportés avec la réforme de la langue française de Simon Jolin-Barrette, mais le gouvernement Legault devra aller encore plus loin et toucher le cœur des Québécois. Il doit donner le goût à la nation de parler français et de soutenir sa langue pour la garder vivante.

En 2000, le gouvernement péquiste avait lancé des états généraux. Une longue consultation populaire présidée par l’ex-syndicaliste Gérald Larose avait mené à une série de recommandations.

C’est à la suite de cet important exercice que la loi 104 a été adoptée en 2002.

L’Office québécois de la langue française avait été créé et on avait éliminé les écoles passerelles, notamment, pour éviter un plus grand accès aux établissements d’enseignement en anglais.

Le gouvernement caquiste prend le chemin inverse.

La loi 96 a été adoptée, mais certains des changements qu’elle implique, comme la « nette prédominance » du français dans l’affichage public, n’entrent en vigueur qu’en 2025.

Le Québec n’a pas le luxe d’attendre.

Que ce soit pour la langue maternelle, la langue parlée à la maison, la langue de consommation ou au travail, les reculs se multiplient.

Le ministre de la Langue française Jean-François Roberge a donc lancé un chantier, avec comité ministériel, consultation et forum devant aboutir à un plan d’action à l’automne.

L’échéancier est probablement trop court pour tenir une longue consultation itinérante comme en 2000, mais est établi pour permettre de concrétiser des gestes dans la deuxième moitié du mandat caquiste.

Le legs de Legault

On sait depuis un moment que François Legault rêve de faire du redressement de la langue française son legs politique.

« Moi je veux que ce soit inscrit dans l’histoire que c’est le gouvernement de la CAQ qui a cessé le déclin du français », a-t-il dit, dans un discours jeudi.

On raconte que lorsqu’il a formé son cabinet après l’élection, il a passé beaucoup de temps avec les ministres Roberge et Lacombe (Culture), au moment de leur annoncer leurs responsabilités ministérielles, en insistant sur l’importance de leur mission.

Il faudra leur donner les moyens de cette ambition.

Rayonner par la culture

Si le gouvernement veut que les citoyens consomment davantage de produits culturels québécois, par exemple, on pourrait penser à la création de rabais sur l’achat de billets de spectacles musicaux ou de théâtre.

Au lieu de compenser financièrement des bancs vides, comme depuis la pandémie, pourquoi ne pas inciter les Québécois à se rendre en salle, pour qu’ils adoptent de nouvelles habitudes ?

Pourquoi ne pas créer une plateforme sur laquelle il serait facile de retrouver des séries québécoises et des documentaires faits chez nous ?

Il faudrait probablement mobiliser les détenteurs des droits de diffusion derrière la cause. C’est un rêve compliqué, mais possible.

Si le contenu francophone rayonne et que la langue redevient en vogue, on verra probablement davantage d’échanges en français dans l’espace public.

Pas de demi-mesures

Jean-François Roberge a évoqué une grande campagne de publicité pour la langue. En coulisse, on réfléchit à une offensive qui pourrait être de l’ampleur des campagnes pour les consignes sanitaires en temps de COVID.

Les demi-mesures ne seront pas suffisantes pour renverser la tendance.

Il faut voir grand.

En vrac

La langue... du brossage de dents ?

En réponse à une journaliste d’un média anglophone qui mettait en doute les intentions du gouvernement, le ministre de la Langue française a utilisé une drôle d’image : « On ne va pas envoyer des inspecteurs dans les maisons pour voir si vous parlez anglais ou français pendant que vous vous brossez les dents. »

