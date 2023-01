Le criminel le plus recherché du Québec arrêté au Mexique

En cavale depuis plus d’un an pour divers crimes sexuels, un des criminels les plus recherchés du Québec est finalement arrêté par les autorités mexicaines.

Blake Charbonneau, 35 ans, était recherché entre autres pour proxénétisme et agressions sexuelles. Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’homme originaire de Laval aurait fait plusieurs victimes.

Arrêté au Mexique, il a été ramené au Canada où il a été pris en charge les membres du Toronto Fugitive Squad avant d’être ramené au Québec.

«Il comparaitra ultérieurement au palais de justice de Québec pour répondre à des accusations d’agressions sexuelles, agressions sexuelles armées, agressions sexuelles graves, obtention de services sexuels moyennant rétribution incluant à des personnes d’âge mineur et proxénétisme», a fait savoir l’Équipe intégrée de Lutte au Proxénétisme de la SQ par voie de communiqué.

Notons que Blake Charbonneau était visé par des mandats d’arrêt pancanadiens et se trouvait sur la liste des criminels recherchés du Programme Bolo. Une récompense pouvant aller jusqu’è 50 000$ était également offerte dans ce dossier.