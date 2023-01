Le Journal au Japon: voici comment la technologie vient en aide aux aînés

Les inventeurs japonais sont dans une course contre la montre pour trouver des façons de soigner les aînés malades de plus en plus nombreux avec de moins en moins de main d’oeuvre.

« Le temps presse » reconnaît Saori Haga, directrice de la recherche et du développement au Future Care Lab de Tokyo. Un laboratoire dédié à l’innovation et la création de nouvelles technologies dans les soins aux aînés. Il a été fondé par l’entreprise Sompo, géant des assurances, mais aussi propriétaire de l’équivalent nippon des CHSLD.

Mais ici, pas de robots tape à l’oeil circulent ou clignotent, promettant de remplacer dans un avenir rapproché les infirmières ou préposés aux bénéficiaires. Selon Mme Haga, l’objectif est avant tout de simplifier la tâche des employés oeuvrant au chevet d’aînés... et combler la pénurie de main d’oeuvre.

