Le Québec encore regardé de haut

La saga entourant Jakob Pelletier et Darryl Sutter à Calgary et l’embauche de Rick Tocchet par les Canucks de Vancouver, alors que plusieurs entraîneurs québécois, dont Patrick Roy, sont disponibles, ont encore prouvé que le Québec est méprisé dans les cercles fermés de la LNH.

Ça fait une semaine et je suis toujours aussi rouge de colère quand je pense aux déclarations de Sutter après le premier match en carrière de Jakob Pelletier dans la LNH, le 21 janvier. Et ce qui me fâche encore plus, c’est que même le lendemain, il ne s’est jamais excusé, n’a jamais rétabli les faits en expliquant que c’était une boutade. Personne n’a pris la défense du jeune Pelletier dans l’entourage des Flames.

De voir que le directeur général de l’équipe, Brad Treliving, ne prend pas la parole pour défendre son choix de première ronde en 2019 m’a démontré une chose : il n’a aucun pouvoir sur son entraîneur et c’est Sutter qui mène.

Je vais le dire comme je le pense : Sutter a agi comme ça avec Pelletier parce que c’est un Québécois. Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, regardez le traitement qui est réservé à Jonathan Huberdeau depuis son arrivée à Calgary. On lui donne 80 M$ et on le fait jouer 15 min par match avec Milan Lucic...

Ce n’est pas sérieux.

Ça me désole pour Jakob Pelletier qui, chaque fois que je l’ai vu jouer, se défonce à chaque présence qu’on daigne lui offrir. J’espère que son agent suit la situation avec attention. Il faut faire comprendre à la direction des Flames que si les choses ne changent pas, ils demanderont une transaction.

Je vous gage que le Canadien le prendrait volontiers dans son alignement.

Ce que fait Darryl Sutter, c’est de l’intimidation et Pelletier – tout comme Huberdeau, d’ailleurs – mérite mieux que ça.

LES CHUMS

Sutter est dépassé et mûr pour la retraite. Mais ces entraîneurs continuent de se trouver du boulot dans la LNH parce que la majorité des dirigeants proviennent de l’Ontario ou de l’Ouest canadien.

Pendant ce temps, des gars comme Patrick Roy ou Bob Hartley sont libres comme l’air et le téléphone ne sonne pas. À Vancouver, on a décidé de congédier Bruce Boudreau et on a encore une fois pigé dans le vieux sac à entraîneurs en embauchant Rick Tocchet.

Mais qu’est-ce qui se passe ? Roy vient de remporter sa 500e victoire dans la LHJMQ et il est celui qui a atteint ce plateau le plus rapidement dans l’histoire, en 815 matchs.

Est-ce que son départ controversé du Colorado lui a nui ? Peut-être. Mais gageons que s’il venait de l’Alberta, on serait pas mal plus enclin à passer l’éponge.

LA RETRAITE ? NON !

Il pourra dire ce qu’il veut sur son avenir, il est impensable, à mes yeux, de le voir prendre sa retraite. Si on l’appelle pour aller diriger dans la LNH, il écoutera, j’en suis persuadé. La passion est toujours là et il n’a plus rien à prouver dans les rangs juniors. Quand tu atteins le plateau des 500 victoires, c’est que tu es un entraîneur de carrière. Ça ne vient pas par hasard.

Mais non, on va continuer à trouver des excuses pour ne pas l’embaucher.

-Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

ÉCHANGER ALLEN ?

J’ai été extrêmement surpris de voir que Jake Allen avait obtenu le départ face aux Red Wings de Detroit jeudi soir dernier. Samuel Montembeault s’est implanté, à mes yeux, comme le gardien numéro un de l’équipe et il a les chiffres pour le prouver. En y réfléchissant bien, toutefois, je me suis posé cette question : et si on le faisait jouer pour mieux l’échanger ? Allen est plus vieux que Montembeault, a un plus gros contrat et ne présente pas des performances à la hauteur du Québécois cette saison. Il semble évident qu’on désire le placer dans la vitrine et le montrer aux autres équipes dans l’espoir d’obtenir une offre potable.

LA BELLE HISTOIRE

Vous savez que le traitement des Québécois dans la LNH est un sujet qui me tient à cœur et la chronique vient le prouver. Quel bonheur de voir Rafaël Harvey-Pinard connaître du succès depuis son rappel par le Tricolore ! Un autre jeune Québécois ignoré à plusieurs reprises au repêchage et qui, finalement, surpasse les attentes. Est-ce que s’il était né en Ontario, une équipe aurait pris le risque de le repêcher lorsqu’il avait 17 ou 18 ans ? La question se pose. J’aime le voir, tout comme Alex Belzile, se démener pour l’équipe. Pour eux, la marge de manœuvre est inexistante et ils n’ont pas le choix de tout donner, à chaque présence. Certains vétérans devraient prendre des notes...

AVALANCHE DE BLESSURES

Quand Gary Bettman a mentionné cette semaine qu’il n’avait pas l’impression que les équipes dans sa ligue faisaient exprès pour perdre dans le but d’améliorer leurs chances d’obtenir Connor Bedard, j’ai souri. J’ai rarement vu, à ce stade-ci d’une saison, autant de joueurs blessés pour le reste de la saison. Chez le Canadien, c’est épouvantable : Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Jake Evans et possiblement Brendan Gallagher. Est-ce que quelqu’un croit vraiment que les formations ne poussent pas un peu plus pour que leurs joueurs subissent des opérations afin d’être prêts la saison suivante, quand un joueur comme Bedard est disponible au repêchage ?