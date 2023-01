Les conditions du rappel d’Owen Beck

Faire appel à un joueur qui évolue dans les rangs juniors est une pratique plutôt rare, mais due à la situation particulière du Canadien de Montréal du côté de l’infirmerie, il a pu se permettre d’ajouter le jeune Owen Beck à sa formation.

Un ensemble de conditions doivent être respectées afin de rappeler un joueur directement de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) ou encore la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout d’abord, l’organisation doit compter sur moins de deux gardiens, six défenseurs et 12 attaquants.

Ensuite, au moins deux joueurs doivent avoir été rappelés d’urgence. Le Canadien avait ce luxe, puisque les attaquants Rafaël Harvey-Pinard, Alex Belzile et Rem Pitlick ont tous rejoint le grand club sous ces conditions.

Selon le site spécialisé CapFriendly, cette opération ne peut être réalisée qu’entre le 1er novembre et le 1er mars d’une saison régulière normale. Beck pourra disputer un maximum de cinq rencontres avec le Tricolore et ne pourra rater qu’une seule partie de son équipe junior, en l’occurrence, les Petes de Peterborough. Ceux-ci ont des matchs prévus dimanche, puis les 2, 3 et 4 février.

Par ailleurs, la première année du contrat d’entrée de Beck ne sera pas gâchée par ce rappel.

Cette saison dans l’OHL, le joueur de centre de 18 ans a amassé 44 points en 37 duels.

Le Canadien affrontera les Sénateurs d’Ottawa samedi et mardi.