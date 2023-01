Ukraine: les chars allemands feront-ils une différence?

La décision allemande d’équiper les forces armées ukrainiennes de chars de combat permettra à Kyiv de prendre l’initiative pour repousser la Russie des zones de son territoire qu’elle occupe.

L’Ukraine a besoin de Leopard 2 afin de percer les lignes défensives russes dans le sud du pays, une région plate idéale pour y manœuvrer des chars de combat. La Russie a construit des rangées de tranchées et de bunkers fortifiés dans les zones qu’elle a conquises.

Remords et crainte de représailles

L’Allemagne a cédé aux énormes pressions de ses alliés désireux d’afficher leur unité face à l’agression russe. Si le chancelier Olaf Scholz a tant insisté pour que Washington envoie également des chars à l’Ukraine, c’est parce qu’il ne voulait pas que l’Allemagne soit le principal fournisseur de chars de combat dans une autre guerre contre la Russie.

Les dirigeants allemands ont des remords : des dizaines de millions de Russes ont été tués par leurs armées pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Dans un récent sondage, 40 % des Allemands déclaraient comprendre que le Kremlin blâme l’Occident pour son invasion de l’Ukraine en raison de l’expansion vers l’est de l’OTAN.

Les Allemands craignaient aussi que la livraison de chars lourds à l’Ukraine ne pousse Vladimir Poutine à une nouvelle escalade qui pourrait aller jusqu’à l’utilisation d’armes nucléaires.

Quelque 2000 Leopard 2 sont en service en Europe. La Finlande, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne et la Norvège pourront désormais en fournir à l’Ukraine qui réclame une centaine de chars. Dans un premier temps.

L’Ukraine voudrait qu’ils soient en service dans les six à huit prochaines semaines pour se préparer en vue de l’offensive russe prévue au printemps.

Ce n’est pas évident, même si les Leopard peuvent être déployés assez rapidement et sont d’un apprentissage facile.

Les Abrams : avant tout symboliques

Les chars Abrams que les Américains vont fournir à Kyiv n’auront que peu d’impact sur la prochaine phase de la guerre. Le président Joe Biden a déclaré qu’ils ne seraient pas opérationnels avant l’automne prochain. Essentiellement, la décision américaine a été prise afin de débloquer la décision allemande d’envoyer des chars Leopard et d’autoriser d’autres alliés qui possèdent ces chars à en fournir à l’Ukraine.

Les Abrams poseront aux Ukrainiens des défis logistiques et de maintenance. Ils sont coûteux à opérer et à entretenir et requièrent une formation complexe pour leur équipage. Contrairement au Leopard qui roule au diesel facilement accessible, l’Abrams est propulsé au carburant d’aviation.

Le Canada fournira quatre Leopard à l’Ukraine avec des militaires canadiens pour entraîner les Ukrainiens à s’en servir. D’autres pourraient suivre.

Les Forces armées canadiennes en possèdent 112, dont 82 opérationnels pour le combat. Le Canada a acheté ses Leopard à l’Allemagne et à la Hollande pendant la guerre d’Afghanistan.

Les Leopard 2 qu’Ottawa fournit à l’Ukraine sont du même modèle que ceux promis par la Finlande et la Pologne, facilitant les transferts de pièces et de personnel. Ils seront aéroportés en Europe, un à la fois, par des C-17 Globemaster.

Un des meilleurs chars de combat au monde

Utilisé par 19 pays, le Leopard 2 est considéré comme l’un des meilleurs chars au monde.

Principal char de combat allemand de troisième génération, il est entré en service en 1979, en remplacement du Leopard 1 développé par Krauss-Maffei dans les années 1970. 3500 Leopard ont été vendus.

Le dernier modèle, le Leopard 2A7, coûte 20,7 millions $ CAD. De nombreuses variantes existent.

Les versions canadiennes du char sont armées d’un canon à âme lisse de 120 mm, de deux mitrailleuses, l’une coaxiale, l’autre flexible, de 7,62 mm et d’un lance-grenades de 16 tubes de 76 mm.

Environ 2000 d’entre eux sont répartis entre les alliés européens de l’Allemagne.

Ce blindé lourd donnera à l’Ukraine un avantage tactique sur le champ de bataille grâce à son excellente mobilité, sa puissance de feu et sa survivabilité.

Il a une vitesse de pointe de 70 km/h et une autonomie d’environ 450 km. Son canon peut atteindre des cibles jusqu’à 3 km. Le Leopard peut également être doté de rouleaux avant pour déclencher les mines durant les patrouilles.

Le Leopard protège mieux son équipage que le char russe T-72 qu’il affrontera en Ukraine. Le stockage de munitions est isolé de l’habitacle pour éviter les explosions qui dévastent les T-72, où les munitions sont stockées avec l’équipage. L’Ukraine recevra aussi 90 chars T-72 de ses alliés de l’OTAN qui faisaient jadis partie du bloc soviétique.

Contrairement à ce qu’on peut penser, les missiles portables tirés à l’épaule n’ont pas rendu les chars obsolètes, comme ont pu le laisser croire, au début de la guerre, les images de chars russes détruits par des fantassins ukrainiens, utilisant de tels missiles. Le commandement russe n’avait prévu aucun soutien d’infanterie pour défendre ses blindés contre de telles embuscades. En fait, la plupart des chars russes ont été détruits par l’artillerie ou des drones. Les missiles antiaériens seront donc un élément essentiel pour défendre les Leopard contre des frappes aériennes russes.