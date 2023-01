Littérature jeunesse: fantômes et amis célèbres

Des choses étranges se passent à l’école Weaver Hall Academy... Des ectoplasmes, des spectres, des apparitions et des revenants hantent les corridors de l’établissement. Heureusement, Peter, Egon, Ray et Winston ont mis sur pied un club scolaire bien spécial : S.O.S Fantômes! Ensuite, dans une autre histoire, Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel et Ross apprennent l’importance de l’amitié. Ces six amis le savent : la vie est plus belle ensemble, avec ou sans pizza!

Les albums des éditions QILINN revisitent des classiques du cinéma, des incontournables du petit écran, certains succès plus récents, d’autres qui ont de quoi rendre nostalgiques les parents qui lisent l’histoire à leurs enfants. Maman j’ai raté l’avion, Retour vers le futur, Harry Potter ; ce ne sont pas les choix d’albums illustrés qui manquent! Parmi leurs récents ouvrages, on retrouve deux succès aux thématiques bien différentes.

Zoom sur S.O.S Fantômes

Il est plus qu’amusant de retrouver les personnages bien connus de la série de films, mais à «hauteur d’enfant».

Les petits lecteurs mènent l’enquête avec Egon, Peter, Ray et Winston pour découvrir ce qui cloche entre les quatre murs de leur école. Ils relèvent des indices inquiétants dans la bibliothèque de l’école... Une odeur bizarre flotte dans l’air, des traces gluantes vertes sont collées un peu partout et les livres sont étrangement classés. Croiseront-ils un fantôme?

Photo fournie par les Éditions QILINN

Zoom sur Friends

La télésérie Friends qui devient un album pour les enfants, c’était plutôt inattendu comme projet littéraire! Mais ça fonctionne hyper bien: l’accent est mis sur l’importance de l’amitié, avec des clins d’œil sur les différences entre certains amis qui viennent à les unir.

Les plus grands auront le sourire aux lèvres en revisitant des moments forts de l’émission, notamment Monica qui danse avec une dinde sur la tête, le divan de Ross qui reste pris dans la cage d’escalier, sans oublier la fameuse «pause» entre Ross et Rachel.

Franchement beaucoup de plaisir avec ces albums illustrés!

À LIRE AUSSI

Le mystère de la pyramide

Photo fournie par les Éditions les Malins

Hugo et Maya sont intrigués, comme les autres personnes du voisinage, par l’apparition d’un mystérieux monument près de chez eux. Apparemment qu’à l’autre bout du boisé, une pyramide cachée a été trouvée! Ça n’en prend pas davantage pour que tout le monde s’emballe et commence à émettre mille hypothèses sur ladite pyramide. En quelques jours seulement, un groupe d’individus se forme. Les «Pyramis» passent leurs journées à tenter de percer le mystère de la pyramide. Comment séparer le vrai du faux parmi toutes les informations qui circulent ? Une histoire mystérieuse et divertissante qui aborde avec brio la désinformation et la pensée conspirationniste.

Zoé Rock T.1 : Accro aux mangas et tiktokeuse

Photo fournie par les Éditions Glénat Québec

Zoé Rock, tiktokeuse mégastar. C’est ainsi que Zoé est désormais connue, mais il y a sept ans, elle était une adolescente tout ce qu’il y a de plus ordinaire qui faisait son entrée au secondaire. Au programme: angoisse, nervosité, maladresse; un bon mélange qu’elle a eu la chance de gérer grâce à ses fidèles amies, spécialement sa BFF Camille, même si celle-ci pue atrocement des pieds ! Rédigé sous forme de journal intime qui porte le nom «Le carnet de survie de Zoé, tiktokeuse accro aux mangas», le récit est actuel, divertissant, rigolo et il se lit très facilement.

Il y a un loup dans la chambre de mamie et autres bizarreries nocturnes

Photo fournie par les Éditions Les 400 coups

Une merveilleuse bande dessinée parfaite pour les jeunes lecteurs qui souhaitent découvrir ce type d’ouvrage littéraire. Les trois histoires mettant en vedette Toinou et sa sœur cadette sont bourrées d’éléments imaginaires. D’ailleurs, les récits ont tous un lien avec le sommeil et les rêves... Lorsque sa sœur est incapable de s’endormir, Toinou lui raconte l’histoire d’un ogre qui habite la porte à côté. Dans la seconde histoire, leur grand-mère se transforme en mamie loup. Puis, une soirée pyjama peu ordinaire prend place, dans le dernier récit. À lire avant le dodo!

100 films coups de cœur à avoir vu avant 10 ans

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Quel bel ouvrage à feuilleter en famille, avant de passer une soirée cinéma hivernale bien emmitouflés sous les couvertes! La liste des films (Bambi, Le Roi lion, Sissi, L’histoire sans fin, Spider-Man, Beethoven, etc.) est brillamment divisée par âge, par thématiques et par genre. Fait intéressant : chaque fiche de film contient les recommandations d’une pédopsychologue, afin de mieux éclairer les parents. À noter qu’il s’agit d’un livre européen. On n’y retrouve pas de films québécois. Notre proposition d’une belle activité familiale à faire, à la suite de votre lecture : ajoutez vos coups de cœur du cinéma d’ici!