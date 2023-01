NFL: Joe Burrow n’est pas surpris des succès de son équipe

Alors qu'il affrontera les Chiefs de Kansas City en finale de l’Association américaine pour une deuxième saison consécutive, dimanche, le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow n’est pas étonné par les performances remarquables des siens.

• À lire aussi: NFL: les partisans des Eagles rendront la vie dure aux 49ers

• À lire aussi: En route vers le Super Bowl: la défense aura le dernier mot

• À lire aussi: NFL: un très long règne pour l’entraîneur-chef des Cowboys?

«Je ne dirais pas que c'est surréaliste», a déclaré le quart-arrière au réseau ESPN vendredi.

«Je pense que si vous aviez dit que nous allions être dans cette situation il y a quelques années, les gens vous auraient traités de fous. Nous avons fait confiance au processus, à l'organisation et à la direction et nous avons réuni une équipe et des gens formidables qui nous ont permis d'en arriver là», a ajouté le principal intéressé.

L’an dernier, les protégés de Zac Taylor avaient causé la surprise en éliminant les Chiefs à domicile en finale de l'Association américaine. Cincinnati avait du coup mis fin à une disette de 32 ans sans participation au Super Bowl. Cependant, le beau parcours des Bengals avait pris fin lors du match ultime contre les Rams de Los Angeles, qui s’étaient imposés par un pointage de 23 à 20.

Lors de l’unique duel en 2022 entre les deux finalistes de l’Association américaine, la formation de l’Ohio a eu le dessus sur celle du Missouri par la marque de 27 à 24. Burrow avait complété 25 de ses 31 relais pour un total de 286 verges par la passe. L’athlète de 26 ans avait d’ailleurs inscrit deux passes de touchés en plus d’avoir ajouté un majeur avec ses jambes.

Le tout premier choix des Bengals lors de l’encan de la NFL en 2020 s'attend à voir une équipe des Chiefs fort différente de celle qui a affronté Kansas City en décembre dernier.

«Leurs jeunes demis de coin s'améliorent de plus en plus chaque semaine. Ils travaillent beaucoup et ils sont deux des meilleurs demis contre qui nous avons joué jusqu'à présent», a souligné le natif de l'Iowa, faisant référence aux recrues Joshua Williams et Jaylon Watson.

D’ailleurs, Burrow a remporté ses trois duels en carrière contre les Chiefs de Patrick Mahomes. Chaque match entre ces deux puissances du circuit Goodell s’est résolu par un écart de trois points.

L’ancien de l’Université LSU a gagné 12 de ses 16 départs en saison régulière. En plus d’avoir lancé 35 passes de touchés, il a amassé un total de 4475 verges par la voie des airs. Ces bonnes performances cette saison lui ont valu d’être sélectionné pour la toute première fois de sa carrière pour le match du Pro Bowl.

Le duel entre les Chiefs et les Bengals a lieu dimanche au domicile de l’équipe de Kansas City. Le botté d’envoi est prévu à 18h30.