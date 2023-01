Objectif photo: perdu au fond de l’Amérique d’antan

Aboutir à Seligman signifie tomber tout droit hors de notre époque. Ce nœud ferroviaire du tracé de l’Atchison, Topeka et Santa Fe Railroad est situé en Arizona. Il représente, en quelque sorte, le lieu de renaissance de la légendaire route 66. Seligman serait même l’une des sources d’inspiration pour Radiator Springs, célèbre ville du film Les bagnoles. À déambuler dans ces rues ornées de trésors vintage, je n’ai aucun mal à y croire. On retrouve l’esprit de la «Mother Road» à son meilleur. Elle figure parmi les routes les plus mythiques du monde.

À l’aube des années 1900, son trajet original s’amorçait à Chicago et se terminait sur le Pier de Santa Monica, 3940 km plus loin. Aujourd’hui, ce trajet demeure chose du passé, du moins, dans son intégralité. La plus longue portion ininterrompue de ce qui reste de la route 66 se trouve dans la région de Seligman, avec près de 250 km. Explorer Seligman à pied est le rêve à la fois des photographes et des enseignistes. L’œil est très sollicité. Une panoplie d’enseignes, symboles des années 1950, se succèdent. Des enseignes classiques à la typographie caractéristique de l’époque d’une génération férue de liberté et de voyages motorisés...

