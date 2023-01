Possible ramassage des poubelles aux deux semaines: «ça va être désastreux»

La Ville de Montréal envisage d’espacer le ramassage des poubelles à une semaine sur deux, et cela, dans tous les arrondissements.

La collecte de déchets a toujours été un problème de taille pour les grandes villes.

Tout au long de l’année, mais plus particulièrement en été ou au printemps, les déchets s’accumulent le long des routes et cela crée des odeurs nauséabondes.

Les autorités municipales envisagent l’initiative en raison du succès d’un projet-pilote dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ce projet pourrait être prolongé, en plus d’être étendu à d’autres secteurs de la ville.

TVA NOUVELLES

Plusieurs citoyens de la métropole appréhendent l’initiative de la Ville, puisqu’on craint que l’insalubrité des rues n'augmente.

«C’est compliqué quand même. Ça risque de s’accumuler, ça ne va pas être super. Surtout en ce moment, on ne peut pas trop marcher sur les trottoirs. Ça risque d’être pas mal compliqué», souligne un citoyen.

Une autre citoyenne rencontrée par TVA Nouvelles relativise la situation en affirmant que Montréal est plus propre que plusieurs autres métropoles dans le monde. Elle demeure toutefois pessimiste.

«En général, c’est assez propre. Ça dépend des quartiers quand même. Il y a certains quartiers où on marche carrément sur les poubelles.»

TVA NOUVELLES

Une autre dame s’inquiète. Elle anticipe déjà les conséquences.

«Oh non! C’est qu’il va avoir trop de dégâts partout. Les gens ne font pas attention. Ils jettent les vidanges n’importe comment. Ça va être désastreux.»

TVA NOUVELLES

Selon l’administration de Valérie Plante, la mesure devrait rendre les gens conscients de leur consommation hebdomadaire de déchets. De plus, on anticipe que la population fera des petits gestes pour mieux trier ses déchets, et ainsi diminuer la quantité de matières résiduelles dans les dépotoirs de la région de Montréal.