[PHOTOS] Mode de stars: quand les hommes bousculent la mode

Alors que se déroulaient récemment les semaines de la mode masculine à Milan et à Paris, l’occasion est propice pour faire le survol des courants qui prennent de plus en plus de place. Particulièrement dans la dernière année, la mode homme se fait plus permissive et les adeptes adhérant au courant se multiplient. Il faut saluer et célébrer les hommes qui bousculent les codes, que ce soit de manière subtile ou surprenante ! Lorsque les stars prennent des risques lors des plus grands événements, le ton est donné...

La culture est à la juxtaposition entre le masculin et le féminin, la modernité et le classicisme, la tradition et l’individualité. Les silhouettes se font plus amples, les pantalons s’élargissent (et frôlent le sol) et parfois la jupe s’y superpose, la transparence se glisse sous les vestes, le complet a de nouvelles proportions et la couleur se répand sur tout.

Dans ce même élan, soulignons le défilé du créateur montréalais MRKNTN qui a présenté pour la première fois sa collection à Paris. Ses silhouettes déclinent le courant à sa façon, le « skate couture ».

Seth Rogen

Photo AFP

On retient surtout le nœud papillon et le ceinturon coordonnés de ce smoking Dior saumon. Avec ce détail, Seth Rogen donne l’exemple !

Percy Hynes White

Photo AFP

Le complet-cape, voilà ce qui a plu à Percy Hynes White qui a puisé l’ensemble dans la collection Saint Laurent, dont la chemise avait été remplacée par un chandail à col cheminé.

Nicholas Hoult

Photo AFP

Nicholas Hoult a réussi une superposition astucieuse en composant ce look décontracté et élégant par l’agencement de couleurs. Son manteau en cachemire s’ouvrant sur une chemise de soie beige déboutonnée laissant entrevoir un débardeur blanc brodé.

Maluma

Photo AFP

Eh oui, du blanc à l’année ! En optant pour un chandail à col roulé, un pantalon en soie et des baskets cloutées, le chanteur Maluma a mis en scène la pièce de résistance, ce manteau asymétrique sarcelle et noir de la marque Grayscale.

Tyler James William

Photo AFP

Voilà que l’acteur Tyler James Williams a eu l’idée de glisser la veste de son complet Amiri dans son pantalon, créant l’illusion d’une combinaison, qu’il a pris soin d’agrémenter d’une magnifique broche Cartier.

Robert Pattinson

Photo AFP

Robert Pattinson a fait jaser lors de son arrivée au défilé Dior Homme. Il avait coordonné un blouson aviateur à un kilt et des bottillons dont dépassent des chaussettes aux genoux.

Lucien Laviscount

Photo AFP

L’acteur Lucien Laviscount semble bien s’amuser avec les propositions des créateurs. Il agence ici un haut court à un combo jupe plissée et pantalon de Louis Vuitton, le tout cassé de baskets massives.

Leslie Odom Jr

Photo AFP

Les silhouettes plus amples s’imposent de plus en plus. Leslie Odom Jr a opté pour un complet souple aigue-marine coordonné à une écharpe dont les franges rappellent ses mocassins et ses multiples colliers.

Reece Feldman

Photo AFP

Reece Feldman a opté pour une création dont la jupe plissée venait bousculer le classicisme de ce costume de la griffe Egonlab. La chemise déboutonnée, les manches un tantinet trop longues, et des lunettes à la main, il a insufflé style et jeunesse aux Golden Globes.