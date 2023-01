Religions: quand va-t-on nous foutre la paix?

Je parle de nous foutre la paix avec les religions. La religion n’a rien à faire dans l’espace public.

La religion catholique a gouverné le Québec pendant des décennies et si nous avons réussi à nous en affranchir, ce n’est certainement pas pour redonner ce pouvoir à un culte, quel qu’il soit.

Massacres

Toutes les religions confondues prônent la paix, l’amour du prochain et promettent le paradis à la fin de nos jours. Et toutes mènent encore à des massacres.

De Torquemada aux Ayatollahs, au nom de Dieu on lapide, on pend, on torture, on fusille, on emprisonne, on maintien dans l’ignorance crasse...

Aussi, ce courant qui persiste à entretenir la confusion entre la religion et l’origine ethnique est profondément pervers. Qui étiquette de raciste, toute personne se donnant le droit de critiquer une religion.

Notre personne ne serait donc plus dissociable de sa confession religieuse.

Promouvoir la laïcité est devenu raciste !

Qu’y a-t-il de raciste à vouloir que les religions se pratiquent dans la sphère privée et dans les lieux de culte ?

Que je sache, on n’interdit à personne de croire en son Dieu.

Vivre ensemble

Je fatigue un peu quand je vois madame Plante mairesse de Montréal, nous demander de participer à la semaine de la sensibilisation musulmane. Pour nous engager dans une ville de solidarité et de paix.

Pour une ville solidaire, c’est au sort des humains que nous devons être sensibles, indépendamment de leurs religions et de leurs origines ethniques.

Je peste quand M. Trudeau sent le besoin de nommer une militante des droits de la personne comme représentante spéciale pour lutter contre « l’islamophobie ».

Peut-on à la fois respecter l’islam et refuser qu’il nous impose ses lois ?

Pourrions-nous prier notre Dieu et se réserver un espace neutre et libre de toute soumission à un culte ?

J’ai pleine confiance en notre capacité de « vivre ensemble » et de se foutre la paix !