Savoir mourir

Quand Jean-Bernard m’a raconté la fin de Loulou, sa femme qu’il adorait, je n’ai pu m’empêcher de penser à Marion, mon chum qui a demandé l’aide à mourir à 62 ans, le 31 octobre dernier. Vous avez deviné qu’on parle de cancer, de fin inévitable, mais aussi de sérénité.

Quand ce sera le temps, je demanderai le coup de pouce, le coup de seringue pour partir en douce. Fin des souffrances physique, fin des douleurs morales, de la honte d’être malade incurable.

Loulou et Marion auront pris le contrôle du dernier droit de leur vie, de leur existence. Oui à la vie, oui à la mort. Les deux ont demandé juste un peu de calme mental à une minute de fermer les yeux à jamais. Les deux ont voulu se retrouver face à face avec eux-mêmes, tout arrêter et tomber dans le néant. Triste ? Oui et non. Oui pour ceux qui restent, mais non pour qui s’en va et doit partir dans un dernier cadeau après les coups de pelle cruels dans la face que sont la série de mauvaises nouvelles médicales, familiales et de traitements qu’entraîne le chien de cancer.

DES AMIS PARTIS

Il n’y a pas deux ans que Loulou a fait son choix final, toute seule comme une grande fille et sans pleurer. Il y a trois mois que Marion a même demandé un peu de silence une minute avant de fermer les yeux pour toujours. Il voulait se concentrer et partir seul avec lui-même.

Dans les deux cas, j’ai fouillé et demandé tant de détails que j’en étais gêné, mais maintenant, je sais comme je n’ai jamais su. Une dimension de la vie que je ne connaissais que très mal.

Ne pensez pas qu’il s’agit d’un suicide. C’est un choix merveilleux et nouveau qui vient s’ajouter aux fins de vie trop souffrantes et pénibles, alors qu’il y a moyen de s’en sortir, d’éviter des douleurs, des supplices tellement inutiles. Une autre avenue que les soins palliatifs qui sont souvent durs et tristes.

Merci Loulou ! Merci Marion. Merci pour la belle leçon. Je la garderai jusqu’au dernier...

DOUX BIDOU