Son compte de taxes grimpe de 9,87 %: elle n'a pas vu d’améliorations dans les services à Saint-Jérôme

Des données compilées par l’équipe du Bureau d’enquête auprès de plusieurs centaines de municipalités démontrent que plusieurs villes et villages du Québec n’hésitent pas à imposer des hausses de taxes supérieures à l’inflation. Le Journal a été à la rencontre de citoyens et maires de ces villes qui expriment leur point de vue.

Une préposée aux bénéficiaires de Saint-Jérôme, qui a répondu à l’appel de François Legault aux pires heures de la crise sanitaire, digère mal la récente hausse de 9,87 % de son compte de taxes.

«Ça sera quelques centaines de dollars de plus», soupire Jacinthe Coutu, propriétaire d’une maison à Saint-Jérôme. «C’est dur à avaler», poursuit-elle.

«C’est trop d’un coup parce que je n’ai pas vraiment vu d’améliorations à la Ville dans les services. Je ne comprends pas», ajoute-t-elle.

Dans le coin, les maisons ne sont pas données. Sa fille dans la vingtaine habite toujours au sous-sol, faute de pouvoir trouver un logement à bon prix.

Cette année, Saint-Jérôme, capitale de l’électrification des transports, devrait franchir le cap des 85 000 habitants. L’âge moyen de la population est de 43 ans.

«Au départ, je ne regardais pas combien je mettais à l’épicerie, mais avec tout ce que l’on va avoir à payer, le paiement va venir vite...», souffle Mme Coutu.

L’ex-administration en cause

Questionné par Le Journal, le maire de la ville de Saint-Jérôme, Marc Bourcier, a montré du doigt le laxisme de l’ancienne administration.

«Les gels de taxes ont rimé avec la dégradation des infrastructures, les bâtiments, les rues, alors que les salaires montaient pareil de 2 %», a-t-il dit.

«Les rues sont en décrépitude. On va doubler l’asphaltage ces trois prochaines années au coût de 10 millions $. Les gens voulaient plus de sécurité dans les rues, alors on a embauché 10 policiers», a expliqué l’ex-député.

Marc Bourcier mentionne qu’il y a un centre de soccer de 25 millions $ à payer. Il ajoute que la hausse de 9,87 % a l’air élevée, mais que les maisons sont encore moins chères qu’ailleurs.

«La hausse équivaut à 250 $ de plus par année pour une maison moyenne», conclut-il.