Super voyage dans le temps: Michel Rivard a revisité ses 50 ans de carrière

Michel Rivard invite le public à faire avec lui « le tour du bloc » dans sa nouvelle tournée. Le prolifique auteur-compositeur se promène « dans les sillons du temps » de ses 50 ans de carrière, en compagnie de 12 musiciens et choristes. Et on embarque dans ce voyage avec grand plaisir.

« Vous avez devant vous ce soir un authentique aîné », a lancé Rivard au généreux public du Théâtre Maisonneuve, vendredi soir lors de sa première médiatique. Faisant preuve de beaucoup d’humour sur scène, le musicien était loin d’accuser ses 71 ans, lui qui a livré un spectacle de plus de 2h30, avec un entracte.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Rivard était en pleine forme, maniant la guitare en compagnie du « Flybin Big Band » : ses acolytes de longue date, Rick Haworth, Mario Légaré et Sylvain Clavette, accompagnés de cinq autres musiciens et trois choristes.

Mis en scène par Frédéric Blanchette, ce nouveau tour de piste visait à se promener dans les cinq décennies de musique de l’auteur-compositeur. Il y a eu de nombreux titres de sa carrière solo, mais aussi bien sûr quelques succès de Beau Dommage. On a eu la bonne idée d’écrire les titres des chansons, album et année de sortie pour chaque morceau, durant le concert.

De la dernière à la première

C’est d’abord seul à la guitare que Michel Rivard s’est amené sur la scène. Il a entonné sa plus récente chanson, Le tour du bloc. « Le soleil qui s’est couché ce soir avant que vous arriviez, c’est exactement le même qui s’est levé v’là 65 ans, quand j’ai fait mon premier tour du bloc. »

Il a ensuite enchaîné avec sa toute première chanson écrite en carrière : Motel « Mon repos », qui s’est retrouvée sur le deuxième album de Beau Dommage, en 1975, Où est passée la noce?.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dans le désordre, l’auteur-compositeur s’est par la suite promené dans son prolifique répertoire. « Ce n’est pas moi qui ai fait le choix et l’ordre des chansons de ce soir, c’est un algorithme », a-t-il dit, faisant immédiatement rire le public.

Un trou dans les nuages

Plusieurs de ses succès solos y sont passés, dont ceux de son acclamé album de 1987, Un trou dans les nuages (la pièce-titre, Libérer le trésor, Je voudrais voir la mer, Le privé). Il était assez impressionnant de constater à quel point ces morceaux n’ont pas vieilli et s’écoutent toujours aussi bien.

Les amateurs de Beau Dommage n’ont pas été en reste avec les interprétations de Rive-Sud, La complainte du phoque en Alaska, Tout simplement jaloux, Ginette et Le blues d’la métropole. Ces deux dernières ont mis le party au Théâtre Maisonneuve.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Michel Rivard a entrecoupé plusieurs de ces morceaux de différentes histoires personnelles souvent comiques, nous démontrant à quel point il a toujours eu d’excellents talents de conteur. « Je veux vous remercier d’être là, pas juste ce soir, mais depuis 50 ans », a-t-il dit à la foule, en fin de parcours.

Ne ratez pas votre chance de voir sur scène l’une de nos légendes québécoises dans cet excellent concert qui nous fait agréablement voyager dans plusieurs époques.