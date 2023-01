Toronto: une sécurité renforcée dans le métro

La Commission de transport de Toronto (CTT) a fait l’annonce du déploiement de 80 membres du personnel additionnels pour contrer la forte hausse d’incidents violents que le transporteur public a connue dans les derniers jours.

L’annonce a été faite en marge d’une conférence de presse vendredi qui réunissait le maire John Tory, le chef de la direction de la CTT Rick Leary, son président du conseil d’administration Jon Burnside, et le chef de la police municipale Myron Demkiw.

Les agents auront le mandat d’assurer la patrouille dans le métro, les trajets d’autobus et les tramways à l’heure de pointe, et ce sur une base régulière. Ces agents seront également «hautement perceptibles» pour les usagers, comme l’a expliqué la CTT.

«La CTT se doit d’être sécuritaire pour tous – passagers et employés,» a soutenu le maire Tory, selon le quotidien The Toronto Star. «Nous continuons de travailler avec la CTT, la police de Toronto et [les différents syndicats] pour nous assurer de répondre aux demandes le plus rapidement possible.»

Le chef de la police, Myron Demkiw, a quant a lui tenu à dire que la sécurité était la «priorité numéro» du corps policier, à l’heure actuelle.

Le nombre d’incidents violents s’est grandement amplifié sur le réseau de transport public de Toronto. La ville a pu en cumulé au moins un à tous les jours dans la dernière semaine, une grande source d’inquiétude pour plusieurs usagers.

Samedi dernier, deux adolescents ont tiré un fusil à air en direction d’un chauffeur d’autobus. Lundi, un groupe d’adolescents ont agressé deux employés, dans un autobus. Mardi, une femme a été poignardée au visage et à la tête, dans un tramway. Mercredi, un adolescent a subi de sérieuses blessures après avoir été poignardé dans un autobus. Jeudi, quatre adolescents ont tiré un fusil à air vers une femme, dans le métro. Et vendredi, un homme a été agressé par un groupe d’individu, dans un autobus, tandis qu’un autre a été poussé au bas de l’escalier d’une station de métro.

La CTT se dit dédiée à la formation de ses employés pour tenter de prévenir ce genre d’événement, pour assurer la sécurité et le bien-être des employés et des clients qui se servent de ce moyen de transport.