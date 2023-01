Une 2e finale en deux jours pour trois Québécois

VAL SAINT-CÔME | Elliot Vaillancourt a conclu sa meilleure Coupe du monde en carrière en donnant une sérieuse frousse au médaillé olympique Ikuma Horishima dans la ronde des 16.

• À lire aussi: Mikaël Kingsbury doit se contenter de l’argent à Val Saint-Côme

C’est la deuxième fois en carrière que Vaillancourt croisait le fer avec le Japonais en duel et il voulait faire amende honorable après une descente décevante à l’Alpe d’Huez en décembre.

«En France, j’avais commis de grosses erreurs et je lui avais donné facile, a-t-il raconté. Cette fois-ci, je voulais réussir une grosse descente pour qu’il se souvienne de moi. Je suis vraiment content de ma descente et je pense qu’il va se souvenir de moi.»

Vaillancourt a devancé Horishima à la ligne d’arrivée, mais le Japonais a obtenu un meilleur pointage en raison d’un saut avec un plus haut degré de difficulté. «J’ai été plus vite que le meneur de la Coupe du monde en duel, a-t-il souligné. Même si nous sommes sensiblement du même âge, Ikuma est une idole parce qu’il est tellement bon et que je suivais ses performances. C’est tout un honneur de se mesurer à lui et d’être dans son derrière.»

«Je savais qu’à descente égale, c’est lui qui passerait, mais j’ai fait une petite erreur dans l’atterrissage du haut et c’est suffisant pour faire la différence, de poursuivre Vaillancourt. Son degré de difficulté sur le saut du haut est plus élevé et il a obtenu un meilleur pointage là-dessus aussi. Je n’ai rien à redire de ma descente et je suis extrêmement heureux. C’est mon plus beau weekend de Coupe du monde en carrière.»

Après s’être qualifiés pour la première Coupe du monde en carrière, vendredi, Julien Viel et Louis-David Chalifoux ont remis ce soir en atteignant la ronde des 16 en duel avec des 11e et 14e place respectivement.

«Walter Wallberg est rapide, mais j’ai profité du moment en affrontant le champion olympique, a souligné Viel au sujet de son duel face au Suédois. C’est spécial, mais j’ai fait mon travail. C’est ma plus belle fin de semaine sur le circuit de la Coupe du monde. Je me suis amusé et je veux répéter. Je suis impatient de voir la suite.»

Tout comme Viel et Vaillancourt, Chalifoux s’est frotté à une grosse pointure dans la ronde des 16. Il avait son coéquipier Mikaël Kingsbury comme adversaire. «Mik c’est Mik et il n’y a pas grand-chose à faire à part de faire son mieux. Même si je n’ai pas été capable de le suivre, je suis content de ma descente. C’est toujours le fun d’avoir un duel contre lui. Lors de notre premier duel en 2019 aux nationaux, je n’avais que 16 ans et j’étais tombé. C’est une amélioration.»

«Je ne m’attendais vraiment pas à ça de faire deux finales en fin de semaine, d’ajouter Chalifoux. Je suis super content de mes descentes. Je ne pouvais pas demander mieux.»

Descente difficile

Gabriel Dufresne était frustré de sa performance, lui qui a été éliminé dès le premier tour pour conclure en 29e position. «C’est extrêmement frustrant parce que je me suis battu moi-même, a-t-il débité. Je voulais absolument arriver premier au saut du haut, mais je me suis enfargé lors de la dernière bosse. Le saut du haut m’a coûté mon duel. Je n’étais pas en bonne position pour faire du rattrapage. Je me sentais bien, mais je n’ai pas skié comme je suis capable.»

De son côté, Kerrian Chunlaud a pris part à son premier duel de la saison, lui qui revient d’une opération au ligament croisé antérieur. Il a terminé en 21e place. «C’est la première fois que je vais aussi vite depuis longtemps. Ça fait du bien.»