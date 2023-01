Une autre histoire croustillante, au Canada de Trudeau

Ainsi, le gouvernement Trudeau a nommé une représentante spéciale chargée de la lutte contre l’islamophobie.

La dame est voilée, bien sûr.

Parce que toutes les musulmanes portent le voile, c’est bien connu. Comme tous les catholiques portent une grosse croix en bois dans le cou.

Et la dame trouve que les Québécois sont antimusulmans.

Parce que tous les Québécois sont racistes, tout le monde le sait.

Surpris ?

Moi non plus.

C’est ça, le Canada de Trudeau.

Le pays que le PLQ embrasse et que la CAQ croit pouvoir réformer.

RELIGION ET SCIENCES

Vous voulez une autre histoire croustillante ?

Fermez votre bouche, vous risquez d’échapper votre dentier.

Comme Radio-Canada nous l’a appris hier, le conseil scolaire public d’une ville située en banlieue de Toronto a mis en place une stratégie contre l’islamophobie.

Élaboré avec le Conseil national des musulmans canadiens, ce plan comporte plusieurs mesures : création d’espaces de prières, formation annuelle obligatoire contre l’islamophobie pour tout le personnel, etc.

Et cette mesure-ci...

« Affirmer et célébrer les identités musulmanes, notamment en utilisant des ressources qui reconnaissent les contributions des musulmans dans des matières comme les mathématiques, les sciences, l’histoire et les arts, afin de contrer l’effacement de l’identité musulmane dans le programme d’études historiquement eurocentrique. »

Vous avez bien lu.

Il ne s’agit pas ici de souligner la contribution des peuples arabes dans les maths et les sciences, non ! – ce qui pourrait se défendre.

Mais des musulmans ! Une religion !

Célébrer la contribution D’UNE RELIGION dans les maths et les sciences !!!!

Vous imaginez la réaction d’une certaine gauche si une commission scolaire décidait de « célébrer la contribution des CATHOLIQUES dans les maths et les sciences » ?

Gabriel Nadeau-Dubois et ses amis se retrouveraient dans les pages du Livre des records Guinness pour avoir organisé la plus grosse danse du bacon au monde !

« On laisse la droite religieuse entrer dans nos écoles ! Une idéologie qui prône l’homophobie ! La misogynie ! Le créationnisme ! L’obscurantisme ! Qui est contre la théorie de l’évolution ! L’avortement ! »

Mais quand c’est l’Islam, c’est correct.

C’est un signe d’ouverture.

De tolérance.

SURTOUT, PAS DE CRITIQUE !

Et attendez, ce n’est pas fini.

Il y a aussi cette mesure :

« Soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves et du personnel musulmans, en reconnaissant que les croyances et les pratiques musulmanes peuvent varier d’un individu à l’autre et d’un groupe à l’autre et en créant des “espaces sûrs” tels que les associations d’élèves musulmans. »

Reconnaître qu’il y a plusieurs façons de pratiquer l’islam.

Une façon modérée... Mais aussi des façons plus rigides. Rigoureuses. Extrémistes.

Et il faut TOUTES les accepter ! Sans les juger !

Pas mal, non ?

Certains musulmans sont contre le port du voile. D’autres sont pour. Et d’autres croient qu’on devrait voiler des fillettes de cinq ans.

C’est comme ça !

Et on n’a rien à dire !

Car si vous critiquez, vous êtes islamophobe !

Ça, ça se déroule actuellement dans des écoles canadiennes.

WE LOVE CANADA !

C’est ça, le Canada de Trudeau.

Et nous, on veut continuer de vivre dans ce pays.

Au lieu d’avoir le nôtre, qui correspondrait plus à nos valeurs.

Plus niaiseux que ça, tu votes NON à deux reprises...

P’tit train va loin ?

Québec est probablement la ville où l’on parle le plus souvent des enjeux de transport au monde.

Après les débats sur le troisième lien et le projet de tramway, la ville rêve maintenant d’un TGV qui la reliera à Toronto.

Il faut dire que pour ce qui est du transport ferroviaire, le Québec fait piètre figure. Ça prend moins de temps faire le trajet Montréal-Québec en Lada usagée qu’en train !

Pendant ce temps, en Europe, les TGV défrisent les vaches qui broutent près des rails.

Bientôt, au Québec, l’expression « Au train où vont les choses... » voudra dire « Très, très lentement ».

Le sourire du chef de police

Photo Martin Alarie

Le nouveau chef du SPVM, Fady Dagher, est un as de l’autopromotion. « C’est le cardinal Léger de la police ! », m’a dit Gilles Proulx à QUB radio.

Les plus vieux se rappelleront que le surnom de Paul-Émile Léger (qui aimait bien les caméras, lui aussi) était Kid Kodak.

Cela dit, c’est bien beau, les opérations de relations publiques et les défis lancés à Tout le monde en parle, mais ce que veulent les Montréalais, ce sont des résultats.

Se faire tirer le portrait ? Pas de problème. Mais se faire tirer ? Non merci.

Vive la guerre !

On pourrait penser qu’en Ukraine, tous les élus ne pensent qu’à une seule et unique chose : sauver leur pays de l’agression russe.

Eh bien, non : certains politiciens ukrainiens profitent de la guerre pour s’enrichir et s’en mettre plein les poches. L’un d’eux a même mis la main sur un véhicule tout-terrain que le géant américain GM avait envoyé pour aider les troupes de Zelensky !

Comme quoi, là où il y a de l’homme, il y aura toujours de l’hommerie.