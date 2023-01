Une grande partie du Québec sous les nuages samedi

Le Québec connaîtra des averses de neige plus ou moins intenses par région en début de journée samedi, pour laisser place à un temps un peu plus doux, au courant de la journée, par la suite.

Selon Environnement Canada, ce sera notamment le cas pour la Grande région de Montréal, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides, qui verront une alternance soleil-nuage cet après-midi. Même son de cloche du côté du Centre-du-Québec, notamment dans la région de Drummondville.

Les nuages seront cependant beaucoup plus au rendez-vous pour une grande partie de la province, nommément pour la Capitale-Nationale, l’Estrie et la Chaudière-Appalaches. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie connaîtront des conditions similaires, avec un refroidissement éolien atteignant -13, par endroits.

Pour sa part, une neige intermittente frappera la Mauricie et le Lac-Saint-Jean, pour une grande partie de la journée, avec des bourrasques de neige prévues dans la région du Saguenay.

Le Nord-du-Québec et la Côte-Nord seront eux aussi sous les nuages, avec des averses de neige seulement pour le début de la journée.

Les Îles-de-la-Madeleine verront quant à elles beaucoup plus de soleil.