Un homme atteint par balle à Montréal, la police enquête

Un homme a été blessé par balle vers 6h15 ce matin, à l’extérieur d’un bar du boulevard de l’Acadie, près de la rue Mazurette, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. Il a été transporté à l’hôpital, mais serait toutefois hors de danger.

Selon les premières informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un ou des coups de feu – on ignore combien pour le moment - auraient été tirés à l’extérieur, mais il y aurait d’abord eu un conflit à l’intérieur d’un établissement licencié.

Un important déploiement policier est toujours en place. Des unités d’intervention spécialisées, l’unité canine et des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d’éclaircir les circonstances de l’événement. Le service de l’identité judiciaire s’y trouve également. Les policiers sont à la recherche de douilles et de l’arme du crime, et tenteront de visionner des caméras de surveillance qui pourraient leur en apprendre davantage sur ce qui s’est passé.

Des individus ont été interpellés pour fin d’enquête, mais il n’y a aucune arrestation pour le moment. Ces individus ainsi que la victime collaborent très peu avec les policiers.

Les restaurants situés à l’intérieur du périmètre de sécurité, sont fermés pour la journée. Le bar où tout aurait commencé se trouve au deuxième étage du bâtiment. Une employée du Cora Desjeuners et dîners, qui a requis l’anonymat, a indiqué à TVA Nouvelles qu’il y avait souvent du bruit provenant du bar lorsqu’elle arrivait au travail vers 6h30, alors que selon la loi, l’endroit devrait cesser ses activités à 3 heures.