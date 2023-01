Belle au pluriel: des objets et vêtements qui attirent le positif

Une jeune entrepreneure du Saguenay qui souhaite faire une différence dans la vie des gens a lancé Belle au pluriel, qui propose des vêtements et accessoires affichant des messages positifs à adopter.

Belle au pluriel, qui a été créée en 2018, est née du désir d’une mère de famille de mieux se définir dans son rôle, mais aussi à l’extérieur de son noyau familial.

« J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de groupes de discussion de mamans sur Internet, mais jamais en vrai. J’ai eu besoin de sortir de [mon cercle] pour savoir réellement qui j’étais comme mère », raconte la fondatrice, Véronique Villeneuve.

Belle au pluriel est née de l’événementiel, alors que Mme Villeneuve a commencé à organiser des rassemblements sous diverses thématiques s’adressant aux femmes, il y a quelques années.

Écueil

La pandémie a toutefois rapidement freiné le bel élan dont profitait Mme Villeneuve.

« On ne pouvait plus se projeter dans l’avenir avec l’événementiel, alors je me suis demandé comment avoir un impact sur les gens », poursuit l’entrepreneure.

C’est de là que sont nés les produits et les vêtements proposés par Belle au pluriel.

Mantra-à-porter

Que ce soit une tasse, un bijou, un chandail ou une bougie, les articles proposés par Belle au pluriel sont accompagnés d’un message doux « à utiliser comme mantra ».

Ces messages valorisent notamment le leadership féminin et l’importance de la mère dans son rôle personnel et professionnel.

« Je ne fais pas des vêtements pour faire des vêtements. Je lance un message que je veux que les gens adoptent comme objectif », précise Mme Villeneuve.

Une gamme de produits s’adresse aussi aux hommes, avec des messages positifs portant notamment sur la paternité.

« Je crois vraiment que le vêtement peut devenir un accessoire construit autour d’une valeur et non autour d’une marque », poursuit-elle.

Belle au pluriel est disponible uniquement en ligne, mais elle propose des boutiques temporaires à l’occasion, comme lors de marchés de Noël.

Lorsque Mme Villeneuve en a la chance, elle n’hésite pas à aller à la rencontre de sa clientèle et à avoir de profondes et longues discussions.

Elle se réjouit d’avoir pu émouvoir plusieurs femmes qui ont croisé son chemin.