Des réponses à vos questions (3e partie)

Vous avez été nombreux à me poser vos questions horticoles par courriel. Voici donc un troisième et dernier article entièrement consacré aux réponses à quelques-unes de vos interrogations.

Q. Depuis que j’ai rentré mon hibiscus à l’intérieur de ma maison cet automne, il est infesté par des petites mouches blanches. Est-ce qu’il est possible de les éliminer, ou est-ce qu’il faut plutôt que je me débarrasse de ma plante ? Merci de venir à mon secours.

Mme Taschereau

Photo fournie par Monrovia Nursery

R. Lorsque les hibiscus sont cultivés à l’extérieur, ils sont rarement la proie des insectes et des maladies. Quelques pucerons peuvent parfois les attaquer et leur causer des problèmes. C’est habituellement dans la maison que les hibiscus sont plus facilement attaqués par les insectes, notamment par les aleurodes.

L’aleurode, communément appelé mouche blanche, est un tout petit insecte faisant 1 à 2 mm de longueur dont le corps et les ailes sont recouverts d’une fine couche de cire blanchâtre. Il existe principalement deux espèces d’aleurodes qui font des ravages sous notre climat, soit l’aleurode des serres et l’aleurode du tabac.

Très proche parent du puceron, l’aleurode prélève la sève de plusieurs centaines d’espèces de végétaux, particulièrement les plantes tropicales d’intérieur, comme les hibiscus par exemple. Cet insecte est également le vecteur de certains virus.

Il y a plusieurs générations d’aleurodes par année. L’adulte vit environ 45 jours et pond jusqu’à 200 œufs qui éclosent habituellement après une douzaine de jours. La température idéale pour le développement de cet insecte se situe entre 18 et 24 °C.

L’installation de pièges collants de couleur jaune permet de détecter la présence de cet insecte et d’assurer un certain contrôle. Toutefois, si vous constatez qu’en secouant la plante, de nombreuses mouches blanches s’envolent, cela signifie évidemment qu’il y a infestation et qu’il faut intervenir plus vigoureusement.

On doit d’abord isoler la plante atteinte pour éviter qu’elle contamine les autres. Ensuite, couvrez-la rapidement d’un sac de plastique – un sac recouvrant les vêtements nettoyés à sec fait habituellement l’affaire. De cette façon, les aleurodes ne peuvent s’enfuir et on peut alors les éliminer en vaporisant un savon insecticide sur la plante. Aspergez ce produit à l’aide d’un vaporisateur à gâchette tous les deux ou trois jours, jusqu’à ce que le problème soit résolu. Après chaque aspersion, laissez le sac de plastique en place durant une ou deux heures. On peut aussi passer l’aspirateur sur le feuillage d’une plante attaquée. De cette façon, les aleurodes sont pris au piège avant qu’ils puissent s’envoler.

Si plusieurs de vos plantes sont affectées par les aleurodes, vous pouvez envisager d’utiliser certains insectes parasitoïdes tels que Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus. Ces micro-guêpes, inoffensives pour les humains, pondent leurs œufs sur les larves d’aleurodes. Il existe également une espèce de coccinelle appelée Delphastus catalinae qui est particulièrement efficace pour contrôler les populations d’aleurodes.

Q. J’ai entendu dire qu’on pouvait cultiver du gingembre dans un pot à l’intérieur de la maison. Pouvez-vous svp m’expliquer comment faire ?

Mme Dubé-Gagnon

Photo fournie par Bob’s Market and Greenhouses

R. Pour cultiver votre propre gingembre, la technique est assez simple. Vous devez tout d’abord acheter un rhizome de gingembre bien charnu dans un supermarché ou dans un magasin d’alimentation naturelle. Plantez ensuite le rhizome dans un contenant large, faisant 35 à 40 cm de diamètre, rempli d’un terreau composé de compost et de tourbe de sphaigne. Assurez-vous de disposer le rhizome à la surface du terreau, de façon que sa partie supérieure soit légèrement sortie de terre.

La plantation du gingembre se fait idéalement au printemps ou au début de l’été, mais on peut aussi l’effectuer à d’autres moments de l’année. Il est toutefois important de ne pas laisser votre gingembre à l’extérieur durant la saison froide. Une fois l’automne arrivé, il est donc impératif de rentrer votre plant de gingembre dans la maison et de le disposer dans un endroit lumineux. La récolte pourra être effectuée cinq à six mois plus tard.

Le gingembre est une plante tropicale qui adore la chaleur (22 à 25 °C) et l’humidité constante. Pour ne pas qu’il pourrisse, il faut cependant éviter de trop l’arroser avant qu’il n’ait pris racine. Durant cette période, l’arrosage doit alors être effectué uniquement quand la surface du terreau est sèche. On peut arroser davantage lorsque les tiges sont bien développées, soit une à deux fois par semaine.

Q. J’ai vu sur le site web d’un producteur d’arbres fruitiers des petits pruniers appelés chums. J’aimerais en planter un dans ma cour. Est-ce que cette espèce est facile à cultiver ? Est-elle sensible aux maladies comme les autres types de pruniers ?

M. Durivaux

Photo fournie par Alberta Home Gardening

R. Il existe effectivement divers cultivars de petits arbres fruitiers issus d’hybridations entre le prunier et le cerisier. Savoureux et très sucrés, les fruits produits par ces arbres sont un peu plus gros que les cerises et un peu plus petits que les prunes. On les appelle prunes-cerises, ou chums (ch-erry + pl-ums) en anglais.

Tous rustiques en zone 3, ‘Convoy’, ‘Kappa’, ‘Manor’, ‘Opata’ et ‘Sapa’ sont les cultivars les plus recommandables. Faisant généralement moins de 2 mètres de hauteur, ces petits arbres ou gros arbustes sont censés être moins sensibles au nodule noir, une maladie qui affecte très souvent les pruniers.

Les prunes-cerises exigent un sol riche en humus, léger, frais et bien drainé. Évitez de tailler ces végétaux trop fréquemment afin de ne pas favoriser la propagation de maladies. De plus, comme la majorité des autres cultivars de pruniers, ils sont autostériles, il est donc indispensable que deux spécimens soient plantés non loin l’un de l’autre pour obtenir des fruits.