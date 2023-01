Faussetés à propos du vaccin contre la COVID

Je vous envoie une lettre que j’ai fait parvenir à Monsieur Patrice Roy, présentateur du téléjournal du soir à la télévision de Radio-Canada.

« Monsieur, vous devriez avoir honte de promouvoir durant vos bulletins de nouvelles un vaccin qui n’empêche ni d’attraper la maladie ni de la propager ensuite.

Vous devriez également avoir honte de laisser passer en ondes des gens qui disent aux citoyens et aux citoyennes d’aller chercher leur dose de rappel du vaccin (3e, 4e, 5e) afin supposément de se protéger. Ce qui me semble une fausseté évidente.

De plus, ces vaccins ont des effets secondaires inconnus, et les contrats avec les pharmaceutiques protègent ces dernières de toute poursuite éventuelle. Pire, les gouvernements se sont même engagés à payer leurs avocats en cas de poursuite. C’est purement et simplement un scandale !

J.S.

Première fausseté parmi vos affirmations : les effets secondaires éventuels de la vaccination n’ont rien de secret et sont énoncés clairement par les directeurs de santé publique. La deuxième touche la vaccination elle-même qui, si elle n’avait pas été mise en branle, aurait multiplié par centaines de milliers le nombre de personnes malades et de personnes qui seraient décédées. Et la troisième concerne les supposés contrats assurant aux pharmaceutiques la protection financière de l’État en cas de poursuite. Comment pouvez-vous prêter foi à une affirmation aussi farfelue sans aucune preuve ?