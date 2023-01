La femme dans le christianisme

J’aimerais soulever une question qui mérite certainement selon moi qu’on s’y attarde, car elle est souvent présente dans nos réseaux sociaux. On dit souvent en effet que la religion est misogyne, alors que si on y regarde de près, le christianisme dans son essence ne l’est pas. La différence est de taille à mes yeux et voici pourquoi.

Le clergé catholique romain, avec tous les abus qu’il s’est permis, a rendu incompréhensible une saine, bonne et salutaire compréhension du christianisme. Je réfère ici au vrai christianisme. Je n’ai pas besoin d’ajouter que la conséquence de ces abus a rendu la relation de l’Église avec les femmes des plus négatives et pas très belle à voir.

Si on se penche quelque peu sur la relation que Jésus entretenait avec les femmes, on y voit quelque chose d’exemplaire, voire de révolutionnaire à la limite. La femme était méprisée depuis longtemps jusqu’à ce que Jésus dise à la foule qui voulait lapider la femme adultère : « Que celui qui n’a jamais péché lui lance la première pierre ». Voilà ce qui est la réalité de l’histoire et qui démontre le salutaire apport du christianisme à l’humanité et qui me semble totalement en faveur de la dignité de la femme.

Non, le christianisme par Jésus, et dans son essence première, n’est pas misogyne. D’ailleurs, l’entourage féminin de ce dernier composé de sa mère Marie, de Marie-Madeleine, de Marthe et de la Samaritaine entre autres, le démontre amplement. Mais pour parvenir à cette compréhension, il faudrait que le clergé catholique rende sa grandeur à la femme au lieu de persister à la maintenir dans l’infériorité, voire même, à en salir la réputation à dessein. Car oui, je persiste à dire que le christianisme aime la femme.

M.G.

Je trouve malheureusement que vous confondez le Christ avec le christianisme. Le Christ est effectivement, selon les écritures, celui qui, au départ, a élaboré et prêché les principes de base de la doctrine chrétienne. Mais ce sont ses apôtres qui, à travers leurs écrits, ont répandu sa parole et présidé à la création du christianisme. Il s’agit donc d’une construction totalement humaine, donc faillible par essence. Car que sont les apôtres, sinon des humains comme vous et moi ?

Oui Jésus mettait la femme en valeur, mais le christianisme, lui, à l’égal du catholicisme, s’en est bien gardé. Avec pour conséquence de reléguer le sexe féminin au rôle de subalterne dans presque toutes ses déclinaisons.