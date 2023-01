L’actrice Annie Wersching meurt d’un cancer à 45 ans

L'actrice Annie Wersching, connue pour ses rôles dans les séries télévisées 24, Bosch et Timeless, est décédée d'un cancer tôt dimanche, a rapporté le webzine hollywoodien «Deadline». Elle avait 45 ans.

Elle a continué à tourner même après son diagnostic de cancer en 2020, en jouant des rôles importants dans Star Trek: Picard en tant que reine des Borgs dans la saison 2, et The Rookie. Elle a également prêté sa voix à Tess dans le célèbre jeu vidéo The Last Of Us, qui a été adapté en série télévisée par HBO.

Dans une déclaration, le mari d’Annie Wersching, l'acteur Stephen Full, a confié: « Il y a un trou caverneux dans l'âme de cette famille aujourd'hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le combler. Elle trouvait l'émerveillement dans les moments les plus simples. Elle n'avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l'aventure vous trouve. Allez la trouver. Elle est partout. Et nous la trouverons.»

Née et élevée à Saint-Louis, son premier grand rôle a été celui d'Amelia Joffe dans General Hospital. Elle a ensuite joué le rôle de Renee Walker dans les saisons sept et huit de 24. Elle a également joué des rôles importants dans The Vampire Diaries, Runaways, Extant, Timeless, Bosch et The Rookie rappelle le magazine «Deadline».

Un GoFundMe a été lancé pour soutenir son mari et ses deux enfants Freddie, 12 ans, Ozzie et Archie, 4 ans.