Laurence St-Germain décroche son meilleur résultat de la saison

Classée septième au deuxième slalom de la Coupe du monde de ski alpin de Spindleruv Mlyn, Laurence St-Germain (+1,62 s) a signé son meilleur résultat de la saison, dimanche, en Tchéquie. Du même coup, l’athlète de 28 ans a obtenu son deuxième meilleur classement à vie dans cette discipline en Coupe du monde après sa sixième place récoltée à Levi, en Finlande, en 2020.

«Ç’a vraiment été une bonne journée, surtout ma deuxième descente! a reconnu St-Germain. Mon but cette saison, c’est d’avoir deux "runs" constantes pour avoir un bon résultat et jusqu’à maintenant, je n’étais pas capable de faire ça dans mes courses. Ça fait vraiment du bien!»

La constance de la Québécoise est aussi présente dans les résultats, elle qui a enregistré le dixième meilleur temps aux deux manches du jour.

«Ce qui a fait la différence dans la deuxième manche, c’est que j’ai vraiment commencé dans le tempo dès le début de la course et que je n’ai pas attendu d’être dans le milieu du mur pour plus attaquer», a-t-elle ajouté.

Au terme de la descente initiale, l’Américaine Mikaela Shiffrin était en excellente position d’égaler le record du nombre de victoires en Coupe du monde (86) d’Ingemar Stenmark, alors qu’elle détenait un coussin de 0,67 s sur l’Allemande Lena Duerr.

Shiffrin, gagnante la veille, a toutefois été beaucoup moins rapide à son deuxième passage, où elle a enregistré le 14e temps pour finalement terminer deuxième au total des deux manches et accuser 0,06 s de retard sur Duerr. Zrinka Ljutic (+0,49 s), de la Croatie, a pris le troisième rang.

La Québécoise a précisé qu’elle ne pensait pas que l’Américaine ait flanché en deuxième manche.

«Aujourd’hui, c’est Lena [Duerr] qui a vraiment bien skié. Je ne pense pas qu’on peut dire que Shiffrin a perdu la course. C’est vraiment Lena qui mérite la victoire. Elle skiait déjà bien, mais cette fin de semaine, elle a monté son niveau.»

Chez les autres Canadiennes, Amelia Smart (+2,57 s) a fini 20e, et Ali Nullmeyer, 38e.

Cette septième place tombe à point pour la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui amorcera sa dernière ligne droite avant les Championnats du monde qui se tiendront à Courchevel et Méribel, en France, à compter du 6 février. Le slalom féminin sera à l’horaire de la journée du samedi 18 février.

«Dans les deux derniers jours, je sais ce qui me manque pour être plus proche des meilleures techniquement. C’est évident de voir où elles ont gagné du temps sur moi, alors je sais ce que je devrai travailler jusqu’aux Championnats du monde. Et ça me motive vraiment à bien performer là-bas.»

La Québécoise et ses coéquipières feront un bloc d’entraînement à Tarvisio (Italie) pour ensuite prendre congé de la neige pendant quelques jours en Toscane, où des séances de préparation physique et mentale seront au menu, avant de mettre le cap sur les Alpes françaises.