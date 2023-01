Le gardien d’urgence des Oilers peut remercier Connor McDavid

Le capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid remplit régulièrement la feuille de pointage, mais samedi, il a plutôt aidé le gardien d’urgence Matthew Berlin à ajouter une page à son cahier de souvenirs.

Œuvrant comme gardien d’urgence chez les Oilers pour une troisième campagne, Berlin a été appelé à seconder Jack Campbell pour la rencontre face aux Blackhawks de Chicago après que Stuart Skinner eut déclaré qu’il était malade.

L’homme de 25 ans, qui dispute actuellement une troisième saison avec l’université de l’Alberta, croyait initialement qu’il allait assister au match des estrades après avoir signé un contrat amateur d’urgence. Mais quelques heures avant le match, on lui a appris qu’il allait être beaucoup plus près de l’action.

«J'étais assis à faire mes devoirs et mon rythme cardiaque a augmenté, a raconté la vedette du jour, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ç’a été une journée mouvementée à me préparer, mais c’était incroyable. Tout le monde était si accueillant ici – les joueurs, le personnel, tout le monde. C'était incroyable. J’étais en train d’étudier pour un examen de mi-session en psychologie...»

Moment cool

Certes, réchauffer le banc est déjà un événement digne de mention pour un athlète dont les chances de gagner sa place à la régulière dans la LNH sont presque inexistantes. Après tout, il est actuellement le troisième gardien des Golden Bears au chapitre de l'utilisation.

Mais avec une avance de 7 à 3, McDavid a proposé d’envoyer Berlin dans la mêlée. Une proposition que l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a rapidement achetée, faisant appel à la recrue avec un peu moins de trois minutes à écouler.

«Nous ne voulions pas manquer de respect à Chicago, nous essayions simplement de donner un moment cool à quelqu'un qui était ici [en lui offrant] un moment dans la LNH, a déclaré McDavid. Il est encore jeune et joue pour un bon programme en [Alberta], et peut-être le verra-t-on un jour dans la Ligue.»

Berlin a effectué un arrêt aux dépens de Caleb Jones, au grand plaisir de la foule réunie au Rogers Place.

Fier

Mais si le moment est grand pour Berlin, Woodcroft, lui, a plutôt savouré l’esprit d’équipe qui règne dans son club et qui a rendu cette situation possible.

«Tout d'abord, cela vient des joueurs, a spécifié le pilote. Nous voulions simplement donner à quelqu'un une opportunité dont il se souviendra pour le reste de sa vie.»

«J'étais fier de notre équipe qui a pris cette décision. Campbell est venu au banc au moment de la pause publicitaire, nous lui avons dit ce que nous pensions faire, et il était tout à fait d'accord. Il était si heureux pour lui, et l'opportunité s'est présentée. C'est ce que nous avons fait, et c’est bien pour le jeune homme d’avoir fait un arrêt. Je suis sûr qu'il gardera ce souvenir pour le reste de sa vie.»