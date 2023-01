Les jours d’Aaron Rodgers à Green Bay sont-ils comptés?

Les Packers de Green Bay ont ouvert la porte à échanger le quart-arrière vedette Aaron Rodgers.

C’est ce que diverses sources anonymes dans la NFL ont déclaré au réseau ESPN. D’ailleurs, des motifs financiers seraient à l’origine de ce désir d’échanger le numéro 12.

Selon ces mêmes informateurs, l'organisation du Wisconsin souhaite tourner la page sur l’ère Rodgers comme elle l’a fait à l’époque de Brett Favre en 2007 lorsque celui-ci avait été cédé aux Jets de New York.

D’ailleurs, ces mêmes sources révèlent que le principal intéressé serait bien conscient des sentiments des Packers dans cette situation.

La semaine dernière à la baladodiffusion «The Pat McAfee Show», l’athlète de 39 ans a déclaré qu’il est «ouvert à toutes les conversations honnêtes et directes» avec les Packers.

«Un échange ne m'offenserait pas et ça ne me ferait pas sentir comme une victime», a-t-il souligné.

Actuellement, les Packers ont peu de marge de manœuvre sous le plafond salarial en vue de la prochaine saison puisqu’ils le surpasseront de 16 millions $ en cas de statu quo.

De plus, ils ont plusieurs joueurs qui seront libres comme l’air pendant la saison morte. Il s’agit des receveurs de passes Randall Cobb et Allen Lazard, des ailiers rapprochés Marcedes Lewis et Robert Tonyan, ainsi que du vétéran botteur Mason Crosby.

Également, Green Bay doit en arriver à une décision imminente concernant la cinquième année du quart-arrière Jordan Love qui vaudrait environ 20 millions $ entièrement garantis d'ici le 1er mai.

Celle-ci avait sélectionné le quart-arrière lors de la séance de repêchage du circuit Goodell en 2020.

Rodgers a écoulé cette saison la première année d’un contrat de trois ans d’une valeur de 150 millions $ qu’il a signé l’an dernier avec l’équipe qui l'a repêché en première ronde lors de l’encan de la NFL en 2005. Cette entente lui rapporte 50 millions $ par saison.

Lors de la dernière campagne, l’ancien de l’Université de Californie a connu une saison plus difficile. Il a été victorieux lors de huit de ses 17 départs en saison régulière. Il a amassé 3695 verges par la passe, ce qui constituait son plus faible total à ce chapitre en carrière, en plus de subir 12 interceptions.