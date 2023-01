LHJMQ: l’Armada a dû changer sa vision des choses

L’Armada de Blainville-Boisbriand avait confiance en ses chances de faire partie des équipes de tête au début de la présente saison. Toutefois, pour diverses raisons, le comité hockey de l’organisation a dû réajuster le tir au début du mois de décembre.

Plusieurs tuiles sont tombées sur la tête des dirigeants de l’Armada lors de la première moitié de la saison 2022-2023. Tout d’abord, l’un des meilleurs marqueurs de la LHJMQ l’an dernier, Patrick Guay, devait s’amener à Blainville-Boisbriand.

Toutefois, Guay a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas au dernier encan de sélection de la LNH. Ces derniers l’ont convaincu de signer un premier contrat professionnel au lieu de disputer une dernière campagne dans la LHJMQ. Guay se promène entre la ECHL et la Ligue américaine depuis le début de la saison.

Puis, dans une autre transaction potentielle avec les Islanders de Charlottetown, le défenseur William Trudeau devait également passer chez l’Armada. Encore une fois, la formation des Basses-Laurentides s’est retrouvée les mains vides.

Après avoir été retranché du camp du Canadien, Trudeau s’est taillé une place avec le Rocket. Il est maintenant un joueur indispensable pour l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

Nouveau plan de match

Il y a eu aussi le cas de l’attaquant russe Ivan Miroshnichenko. Le choix de premier tour au dernier repêchage européen n’a pas été en mesure de venir en Amérique cette saison.

Ces mauvaises nouvelles ont forcé le directeur général Pierre Cloutier et son équipe à réviser leur plan de match établi au départ.

« Nous voulions avoir une équipe compétitive et représentative qui allait pouvoir se battre dans le premier tiers de la ligue, a mentionné Pierre Cloutier. Après cela, tout pouvait arriver.

« En raison des circonstances que l’on sait, nous avons dû réajuster notre tir. L’objectif a été de ramener des joueurs avec notre identité. On ne peut pas dire que nous avons un groupe ciblé pour l’an prochain, mais on ne peut pas dire le contraire non plus. »

« Notre objectif d’ici la fin de la saison, c’est d’avoir une progression constante. »

Finir sur une bonne note

L’Armada a montré des signes encourageants dans les dernières semaines. La troupe de Bruce Richardson est parvenue à tenir son bout contre des puissances du circuit Courteau.

« On a été compétitifs et lors de nos défaites, l’écart n’a pas été supérieur à deux buts, a souligné Cloutier. On a une équipe jeune avec du talent. On a une chimie renouvelée à l’interne. Le meilleur est à venir. »

À moins d’un effondrement d’ici la fin de la saison, l’Armada participera aux séries. Cependant, il pourrait affronter une équipe de premier plan dès le premier tour avec sept recrues.

« Avec la parité qui existe dans le circuit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne gagerais pas contre mon équipe en séries. On va prendre l’adversaire qui sera devant nous. Notre objectif est de gagner. »