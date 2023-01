Plateformes numériques: voici 5 séries à dévorer en une fin de semaine

Il y a un plaisir évident à enchaîner les saisons d’une série qui tire les bonnes ficelles pour faire vibrer les téléspectateurs. Mais il ne faut surtout pas bouder le plaisir de boucler une série de moins de huit heures. Certains créateurs ont bien compris comment maximiser le peu de temps dont ils disposent.

Le jeu de la dame

(v.o. : The Queen’s Gambit)

Photo fournie par Netflix

Le souhait d’une orpheline de devenir championne du monde d’échecs pourrait paraître drabe et dépourvu de moments emballants. Les 11 Emmy Awards décernés à l’équipe en 2021 prouvent que c’est tout le contraire lorsqu’on suit le parcours d’Elisabeth Harmon (Ana Taylor-Joy). Tirant bien plus que son épingle du jeu dans un environnement dominé par les hommes, elle a toutefois un mal fou à combattre ses démons : l’alcool et la drogue. C’est à Cambridge, en Ontario, que s’est déroulée la majeure partie du tournage.

►7 épisodes proposés par Netflix.

The Dropout

Photo fournie par Disney+

Ce n’est pas parce qu’on est riche qu’on va le rester toute sa vie. Un cas intrigant est celui d’Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), plus jeune milliardaire du monde. À 19 ans, le mariage entre l’analyse médicale et la technologie cellulaire allumait déjà celle qui a fondé la compagnie Theranos. Un article du prestigieux Wall Street Journal est toutefois venu faire tomber ce beau château de cartes. De savoir que le récit est basé sur une histoire vraie mousse l’intérêt de découvrir à quel point les choses ont pu s’emballer.

►8 épisodes sur Disney+.

Après

Photo fournie par ICI Télé

Karine Vanasse a le talent pour porter sur ses épaules à peu près n’importe quel récit. Ici, elle est parachutée à Lac Sabin, petite ville où survient un véritable choc : une fusillade éclate dans la seule épicerie. La gérante (Karine Vanasse) doit composer avec tout ce que cette horreur implique. La structure narrative, les répliques senties et la façon dont les habitants (parmi eux, un père et ancien amoureux impuissant) composent avec le deuil font partie des forces de cette intéressante production tournée en hiver.

►6 épisodes diffusés sur l’Extra de Tou.tv.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Photo fournie par Club Illico

Après des réalisations remarquées au cinéma et dans l’univers musical, Xavier Dolan prend d’assaut le monde de la télé. Mais pas avec n’importe quelle histoire : celle de Michel Marc Bouchard dans sa pièce de théâtre encensée. Et pas avec n’importe quelle trame sonore : celle du duo composé de Hans Zimmer et David Fleming. Au cœur de tout ça, il y a Mireille, une thanatologue incarnée par Julie Le Breton, qui se heurte à un passé familial chargé. Une œuvre à savourer, car l’attente pourrait être longue pour voir une autre série du Québécois...

►5 épisodes offerts par Club illico.

Mon meilleur ami

Photo fournie par Zone 3

Que feriez-vous si vous étiez victime d’un grave accident vous laissant tétraplégique parce que votre plus fidèle allié a failli à sa tâche ? C’est ce qui trotte dans la tête d’Alex après que sa vie a brusquement basculé. Portée par un Claude Legault toujours aussi crédible (lauréat d’un prix Gémeaux) et un David La Haye rongé par la culpabilité, cette histoire dramatique se consomme en moins de quatre heures, enchaînant les moments émotifs sincères et prouvant une fois de plus que la vie est très fragile.

►5 épisodes à regarder sur Crave.