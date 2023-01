Canadien: regard vers le futur

Le Canadien étant dans une période de reconstruction, il regorge de jeunes espoirs à Laval, dans les circuits juniors canadiens, le réseau universitaire américain et en Europe. Chaque semaine, Le Journal publiera un compte-rendu de quelques-uns d’entre eux.

Sean Farrell

NCAA

Photo courtoisie Harvard Athletics

Farrell est le moteur offensif des Crimson de Harvard. Le choix de 4e tour du CH en 2020 a engraissé ses statistiques personnelles avec quatre passes dans un gain de 6 à 2 contre Cornell, samedi. Il avait aussi inscrit une passe dans un triomphe de 5 à 4 en prolongation, vendredi, contre l’Université Colgate. À sa deuxième saison à Harvard, Farrell est au sommet des marqueurs de son équipe avec 34 points (12 buts, 22 passes) en 21 matchs.

Lane Hutson

NCAA

Photo AFP

Hutson poursuit sa saison remarquable sur le plan offensif. Le petit défenseur a déjà amassé 31 points (9 buts, 22 passes) en 24 matchs. Il trône au sommet des pointeurs chez les défenseurs de la NCAA même s’il en est à sa première année. Au cours de la fin de semaine, Hutson a obtenu quatre passes dans deux victoires de Boston University contre Boston College.

Joshua Roy

LHJMQ

Photo d'archives, Marcel Tremblay

Le CH avait songé à offrir un rappel d’urgence à Roy, mais Kent Hughes a finalement opté pour un centre en raison de la santé fragile de Nick Suzuki, Kirby Dach et Christian Dvorak. Le médaillé d’or avec Équipe Canada en 2023 et 2022 a un bon mois de janvier avec 14 points (7 buts, 7 passes) en 8 matchs.

Riley Kidney

LHJMQ

Photo d'archives, Martin Chevalier

Échangé du Titan d’Acadie-Bathurst aux Olympiques de Gatineau le 6 janvier dernier, Kidney est sur une autre planète depuis ce nouveau départ. Avec l’équipe de Louis Robitaille, il a terrorisé les gardiens de la LHJMQ avec 22 points (6 buts, 16 passes) en seulement 8 matchs. Il est en route vers une autre saison de 100 points ou plus avec 67 points (20 buts, 47 passes) en 39 rencontres.

Filip Mesar

OHL

Photo d'archives, Martin Chevalier

Mesar se retrouve dans un creux de vague depuis le retour du Championnat du monde junior. Au mois de janvier, le Slovaque n’a pas regagné sa touche offensive avec seulement un but et trois passes en 10 matchs avec les Rangers de Kitchener. À son dernier match avec les Rangers, le choix de 1er tour en 2022 a terminé avec un dossier de -3 et aucun point dans un revers de 6 à 4 contre les Otters d’Érié. Il a 26 points (11 buts, 15 passes) en 27 rencontres.

Logan Mailloux

OHL

Photo d'archives, Martin Alarie

Mailloux n’a pas écrit son nom sur la feuille de pointage à ses quatre derniers matchs avec les Knights de London. Il a toutefois décoché 13 tirs. Le choix de premier tour du Tricolore en 2021 connaît une bonne saison à London avec 31 points (13 buts, 18 passes) en 36 matchs et un dossier de +11. Au-delà des chiffres, le défenseur droitier se démarque par sa robustesse et son jeu efficace dans son propre territoire.