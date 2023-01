Tribunal administratif du logement: difficile de contester son éviction

Le manque de services du Tribunal administratif du logement (TAL) pourrait mettre des centaines de locataires à la rue puisqu’ils ne pourront pas contester dans les temps leur avis d’évictions qui sont en hausse même en région.

« C’est comme si on était en pleine pandémie, les services du TAL ne sont pas revenus à son service prépandémie. Beaucoup plus de locataires vont être évincés », s’inquiète Martin Blanchard, co-porte-parole du Regroupement des comités logements et des associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Ayant beaucoup de difficulté à joindre des préposés de l’institution gouvernementale par téléphone ou même en personne, plusieurs locataires craignent de ne pas pouvoir refuser l’éviction de leur propriétaire.

« C’est presque impossible d’obtenir un rendez-vous au TAL dans les délais fixés. Sur place, on m’a dit que je devais prendre un rendez-vous, sauf que le seul de disponible avant le 30 janvier était à Saint-Jean-sur-Richelieu, soit la dernière journée où je pouvais faire une contestation », affirme Florian Mevel, un locataire montréalais de 42 ans.

« J’aurais pu perdre mon logement si je ne m’étais pas débrouillé pour réussir à ouvrir un dossier », ajoute-t-il (voir plus bas).

Car au Québec, les locataires ont 30 jours pour ouvrir un dossier de contestation au tribunal à partir du jour où ils reçoivent l’avis du propriétaire, qui avait jusqu’au 31 décembre.

Passé ce délai, le TAL estime que le locataire a accepté l’éviction. Le mois de janvier est donc un mois occupé pour les contestations d’éviction.

Aggravation

Selon le RCLALQ, ce genre de situations pourraient s’aggraver puisque les services du TAL ne roulent pas comme avant la pandémie, mais surtout que les évictions ont augmenté de près de 150 % au Québec et de près de 508 % en région seulement entre 2021 et 2022. Un record, selon l’organisme de défense des droits.

« Avant, on ne voyait pas d’évictions en région, mais ça devient une réalité qui grandit. Et le problème, c’est que dans certaines régions, il n’y a en plus presque pas de service. Beaucoup de gens abandonnent », déplore M. Blanchard.

Une fois par mois

Sur 30 bureaux, près d’un tiers ne sont pas ouverts tous les jours de la semaine.

À Matane par exemple, le bureau est seulement ouvert quatre heures le dernier vendredi de chaque mois. En janvier, plus aucun rendez-vous n’était disponible pour la seule date d’ouverture le vendredi 27 janvier.

Même chose à Saint-Joseph-de-Beauce où le bureau n’est ouvert que les derniers mardis du mois.

À Montréal, aucun des trois bureaux du TAL n’avait de plages disponibles avant le 8 février.

« Au fil des années, on voit qu’il y a de moins en moins de service. Dans les cas des évictions, ça avantage des propriétaires parce que si le locataire ne conteste pas dans les temps, c’est comme s’il acceptait l’éviction », déplore M. Blanchard.

Le porte-parole du TAL, Denis Miron indique qu’« il s’agit de bureaux et de points de services au volume de fréquentation moins élevé ».

« Ces heures d’ouverture ont été établies en fonction de l’achalandage et des ressources disponibles et sont réexaminées périodiquement », ajoute-t-il.

Digne des douze travaux d’Astérix

Des locataires menacés d’éviction déplorent de devoir faire un véritable parcours du combattant pour réussir à faire valoir leurs droits au TAL.

« J’ai essayé pendant plus d’une semaine de rejoindre quelqu’un au Tribunal pour m’aider à contester mon éviction, mais impossible », soutient Marcel Arbour, un résident du Plateau–Mont-Royal à Montréal de 76 ans.

Connaissant son droit de rester dans son logement qu’il habite depuis près de 30 ans, il a tout de suite su qu’il allait se défendre au TAL.

« Mais c’est presque impossible de trouver de l’information tout seul », ajoute celui qui a réussi à contester son éviction deux jours avant la limite.

Sans l’aide du comité de logement, il lui aurait été impossible de faire l’opération en utilisant le service en ligne.

« C’est très difficile d’envoyer une demande [en ligne], il faut très bien connaître la loi. Il suffit d’une erreur pour que la demande soit refusée. Le TAL se cache derrière cette solution, mais c’est impossible de contester avec ce service sans l’aide d’un avocat », soutient Martin Blanchard, du RCLALQ.

Compliqué sur place aussi

Et même en se présentant sur place dans un des bureaux du TAL, il est ardu d’obtenir de l’aide.

Florian Mevel, un résident du quartier Rosemont, a dû aller deux fois au bureau du centre-ville de Montréal pour ouvrir son dossier de contestation. La première fois, c’était le 23 janvier.

« Quand je suis arrivé, un agent de sécurité m’a tout de suite dit que je ne pouvais pas avoir accès au service, même si j’ai dit que c’était pour une contestation d’éviction », affirme-t-il.

En se ressayant le lendemain dans le même bureau en compagnie d’un représentant du RCLALQ et du Journal, une employée a accepté d’ouvrir un dossier.

« Tout du long, elle m’a fait sentir comme un mouton noir et m’a répété plusieurs fois que j’étais “une exception” et que j’aurais dû prendre un rendez-vous en ligne », ajoute-t-il.

De son côté, le TAL confirme que les locataires n’ont pas besoin de prendre de rendez-vous pour ouvrir un dossier et que tous les employés et agents de sécurité ont reçu la consigne.